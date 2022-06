Adara Molinero revela las consecuencias de su enfermedad: "He cambiado radicalmente mi alimentación"

Y de repente hay que hacer cambios. A alguien como Adara Molinero, que llevaba un estilo de vida propio, que se cuidaba, que trabajaba por seguir sana a sus 29 años, de un día para otro le detectan una enfermedad y ha de darle un buen golpe al timón. Tal y como ha hecho, claro, empezando por la alimentación, que la ha variado drásticamente, como ella misma se ha encargado de dar a conocer.

La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7 contaba recientemente cómo le habían detectado una infección estomacal y que debería haber ido a que la viese el médico antes. Pero una vez lo ha hecho, ha querido contar a sus seguidores -tiene cerca de 835.000 en Instagram- qué ha tenido que hacer para mejorar su calidad de vida.

"Quería contaros cómo me encuentro después de que me encontrasen la bacteria del helicobacter pylori, ya que muchos me dijisteis que la habíais pasado o que la estáis pasando, igual que yo", ha comenzado explicando la colaboradora de Mediaset, que reconoce que llegó a asustarse por su hinchazón y su ardor continuado podía derivar en una gastritis crónica.

"Es un poco contradictorio porque, cuando me he empezado a tomar la medicación, que son 12 pastillas al día de antibióticos, también me he empezado a encontrar mucho peor de lo que estaba antes", ha explicado Molinero, que admite: "Me he asustado y me he dicho 'Ostras, a ver si voy a tener algo más'".

Pero no. Adara cuenta que es precisamente parte del proceso de recuperación, a pesar de que no sea del todo agradable. "Me ha pasado vomitando durante tres días, aunque ahora ya parece que veo un poquito más la luz", ha añadido, así como que para una sanación mejor, con mayor celeridad y desde luego más efectiva ha sido imprescindible variar su dieta.

"Yo he cambiado radical mi alimentación. Ahora estoy comiendo superlimpio: pescado blanco, verduras, patata cocida… Me sienta de maravilla. También como fruta y tomo unos suplementos naturales que me están ayudando muchísimo a todo el tema de la mucosa, a hacer las digestiones mejor, a proteger el estómago", ha destacado, dándole a sus seguidores una lista de dichos suplementos: "Aloe vera, que lo seguiré tomando después de terminar el antibiótico; el Omega 7, que es brutal y lo estoy notando muchísimo; y por último la glutamina".

De hecho, ha asegurado finalmente que está tan mejorada que ya ha planeado ir a un concierto de Marc Anthony, así como el verano junto a Rodri Fuentes, con el que se ha dado otra oportunidad, y su hijo Martín.