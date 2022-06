Almudena Cid rechaza un proyecto televisivo en el que está Christian Gálvez, según 'Semana'

Almudena Cid y Christian Gálvez han estado a punto de trabajar juntos. Así lo afirma al menos la revista Semana, que cita fuentes de toda solvencia, asegurando que la vida ha estado a punto de unirles de nuevo a nivel laboral después de haber sido pareja durante más de una década.

Según la revista, se trata del proyecto televisivo Esta noche gano yo, el programa que Gálvez presentará junto a Carolina Cerezuela y que tendrá diferentes participantes famosos.

Entre ellos, y siempre según la misma información, se ha barajado el nombre de Almudena Cid, hasta el punto de haber sido tentada, aunque finalmente la actriz ha decidido no formar parte del programa.

Entre los motivos no está el de que participe en él su ex, según la revista. "No ha habido ni existido aquello de causa-efecto", dice literal.

"Al mismo tiempo se estaba decidiendo quién iba a presentar el programa y qué otros famosos iban a concursar. Christian y Almudena estaban cada uno en un proceso, pero puede que ninguno supiera lo del otro", cuentan esas fuentes a la revista.

Seis meses después de su ruptura con Christian Gálvez, Cid vive ahora una nueva etapa de su vida enfocada en su carrera profesional. Hace unos días estuvo en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de sus libros y, de paso, responder con una sonrisa a las preguntas de la prensa sobre cómo se encuentra, sus planes de maternidad e incluso de su expareja Christian Gálvez.

"Del 0 al diez, estoy en el 10. Bueno, a veces estoy en un 8, un 7... Voy ahí, pero estoy bien, estoy bien" se sinceró.

Ante la pregunta de si no cierra la puerta al amor, Almudena Cid respondió que en estos momentos está pasando por una etapa de crecimiento personal. "Ahora mismo estoy en mí. Pero ahora también te puedo decir que estoy mucho mejor, que en esos momentos no sabía ni dónde estaba, y ahora ya estoy muy bien", enfatizó.