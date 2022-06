Paulina, en 'First dates': "Mi cita tiene pinta de osito, no de empotrarte contra la pared”

"Yo he sido una cabrona y una hija de puta, porque a mí lo que más me gusta en esta vida es tocar los cojones, y no sabes lo bien que se me da", así fue la presentación de Paulina este miércoles en First dates.

La barcelonesa le comentó a Carlos Sobera que "estuve casada, tengo dos hijos y lo mejor que le ha pasado en esta vida es ser una cornuda porque así me lo quité del medio”.

Acudió al programa de Cuatro en busca de "un hombre rebelde hasta dónde pueda llegar y le diga ‘¡Basta!’, pero de eso no hay. Es que soy alérgica a las pollas pequeñas”, afirmó.

"Se bajan los pantalones y no se la veo, y digo ‘¿Dónde la tienes? Súbete los pantalones mejor'. Soy una mujer rebelde que busca a un hombre como yo y bien dotado”, señaló la manipuladora de alimentos.

Su cita fue Antonio, que decepcionó a Paulina: "A mí los hombres bajitos y barrigones no me gustan. Pobre hombre, viene conmigo y en media hora lo destrozo", admitió.

El sexo fue uno de los temas de los que hablaron durante la cena. Mientras que el gruista le dijo que era "un tío bastante romántico y pasional", la barcelonesa señaló que "tiene pinta de osito, no de empotrarte contra la pared. Quiero algo grande y hermoso que me alegre la vida".

Ni tomarse el postre en el privado valió para que ambos se acercaran un poco más, incluso Antonio llegó a afirmar que "si Paulina fuera la última mujer que hubiera en el mundo, me cambiaría de sexo".

Al final, como era de esperar, ninguno de los dos quiso una segunda cita, ya que, mientras que Paulina argumentó que no tenían nada en común, Antonio la calificó como "una sabionda".