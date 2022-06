Jaume Collboni muestra su descontento con algunas políticas de vivienda del Ajuntament

El primer teniente de alcalde de Economía, Jaume Collboni pronunciaba hoy en el Colegio de Economistas una conferencia sobre el "BCN Green Deal", una descripción de los proyectos de desarrollo económico de Barcelona en el horizonte de 2030. En respuesta a una pregunta de uno de los economistas asistentes al acto, en la que le preguntó si en la exposición de la política de vivienda hablaba como representante del gobierno municipal o como miembro del PSC y posible candidato a alcalde en las próximas municipales, Jaume Collboni ha manifestado ciertas discrepancias con el modelo de promoción de vivienda pública llevado a cabo por el Ajuntament en este mandato.

El primer teniente de alcalde afirmó que "ahora estoy exponiendo un proyecto del actual equipo de gobierno, y no es el momento de decir cómo haría las cosas. Para eso ya habrá tiempo. Pero sí es cierto que hay cosas que no han funcionado, y no pasa nada por reconocerlo y, si hay que cambiar, se cambia". Collboni aseguró que si de él depende, hará las cosas de otra manera "porque, además, tengo la experiencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahora".

Jaume Collboni reconoció que uno de los aspectos más polémicos que se han tenido que debatir en el consistorio respecto a la promoción de vivienda pública es la colaboración entre la iniciativa pública y el sector privado. Collboni opina que en el tema de la vivienda "ha habido, a veces, un exceso de gesticulación que después no ha tenido ningún resultado".

El primer teniente de alcalde ha recordado que la promotora actual que trabaja en las promociones de vivienda del Ajuntament es una empresa mixta público-privada, y que se están construyendo "2700 viviendas reales, que se pueden ver, por ejemplo, en el barrio de La Marina". Además, como punto positivo, ha señalado que "se ha recuperado la velocidad de crucero de creación de vivienda", prácticamente paralizada desde hace una década, según Collboni.

El teniente de alcalde de Economía también ha aprovechado para volver a quejarse de la falta de implicación de la Generalitat en la promoción de vivienda pública. Concretamente, ha asegurado que la vivienda pública es competencia de la Generalitat pero que en la ciudad de Barcelona es prácticamente inexistente.