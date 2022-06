Tamarit diu que la Vega Baixa està "al capdavant de la inclusió i innovació educativa"

Tamarit ha visitat el CEIP Manuel Riquelme de Hurchillo per a conéixer de primera mà el projecte d'innovació educativa 'Educant per al futur, transformant l'escola', així com altres projectes d'educació inclusiva que impulsa aquesta escola amb el suport de la Conselleria.

La consellera s'ha reunit amb la comunitat educativa del centre acompanyada per la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés; el director territorial de la Conselleria en les comarques d'Alacant, David Vento; l'alcaldessa d'Oriola, Carolina Gracia; i la regidora d'Educació d'Oriola, María García, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

"Només en aquest curs des de la Conselleria invertim prop de 96.400 euros en projectes d'innovació educativa que impulsen 32 col·legis i instituts de la Vega Baixa. Al que cal sumar que hàgem augmentat les plantilles de professorat als centres de la comarca per a dur a terme aquesta revolució en metodologies educatives", ha remarcat.

Així mateix, ha afegit que "en set cursos tenim 1.100 companyes i companys més treballant pel nostre alumnat en la Vega Baixa i això va donant resultats com el de l'escola de Hurchillo, un centre pioner a la comarca respecte a la implantació de noves metodologies d'ensenyament".

La consellera ha agraït a l'equip docent del CEIP Manuel Riquelme centre el seu "treball, esforç i il·lusió a l'hora d'obrir nous camins tant en innovació educativa com en inclusió a les nostres aules, convertint-se en un referent no només per a la Vega Baixa sinó també per al conjunt del sistema educatiu valencià i en l'àmbit estatal, ja que aquest mateix any acaba de rebre dos nous premis nacionals: el d'Excel·lència Educativa en Resposta Social i al millor Col·legi Públic 2022 en Educació Integral".

Per la seua banda, Gracia ha agraït que la consellera haja triat Oriola com a lloc per a la seua primera visita a la comarca de la Vega Baixa. Així mateix, ha destacat el treball que es realitza en matèria d'innovació i inclusió des d'aquest centre que s'està convertint en un referent a nivell comarcal, regional i nacional.

També ha destacat que "les inversions i línia que està duent a terme la Conselleria està donant els seus fruits, tant en projectes d'innovació com d'inclusió i aquest col·legi és una mostra d'açò".

INVERSIONS

La Conselleria ha invertit 10.000 euros en el projecte d'innovació educativa 'Educant per al futur, transformant l'escola' que impulsa el CEIP Manuel Riquelme i que aposta per un canvi d'espais en el col·legi, de metodologies en les aules i un estudi detallat i minuciós de la importància de la neurociencia dins de la vida escolar.

Entre els objectius d'aquest projecte està la creació d'espais nous en l'escola, com una aula d'intel·ligències múltiples, i l'engegada d'una emissora de radi i de televisió, així com la transformació del passadís d'Educació Infantil en un espai educatiu actiu i incentivar la creativitat potenciant l'aula de música i plàstica.

Precisament l'aula d'intel·ligències múltiples, que ja està en marxa, s'ha convertit en un instrument de suport a l'estimulació i per a l'atenció a l'alumnat amb diversitat funcional, millorant la inclusió educativa de les xiquetes i xiquets amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NEAE).

En aquesta mateixa línia, tant en Infantil com en el primer cicle de Primària el col·legi ha desplegat un Programa d'Estimulació per al Llenguatge Oral (PÈL) amb la finalitat de combatre els efectes negatius de l'aïllament derivat de la pandèmia, i el treball que es fa a través de les tutories per a la normalització la diversitat està donant els seus fruits en aconseguir que no es generen problemes de convivència ni discriminació al respecte.

La Conselleria d'Educació també ha augmentat el personal no docent que atén a la diversitat (educadors d'Especial i d'Infantil, fisioterapeutes i intèrprets de llengua de signes) i les aules específiques d'Educació Especial en centres ordinaris.

D'aquesta manera, la Vega Baixa explica aquest curs amb un 15 % més de plantilla de personal no docent de suport a la inclusió pel que fa a 2019, ja que s'ha passat de 105 a 121 professionals, així com amb 25 aules específiques en centres ordinaris, tres més que en el curs 2018-2019.