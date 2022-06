Ana García (CCOO PV) anuncia mobilitzacions per a "tensionar la negociació col·lectiva" davant l'impacte de la inflació

En el seu informe general al Consell Confederal de CCOO PV, màxim òrgan entre congressos, Ana García ha denunciat com les empreses "estan repercutint l'elevada inflació en els preus dels productes", al que ha atribuït una elevada pujada de la cistella de la compra.

Per a García, el Govern central haurà de prendre cartes en l'assumpte, ja que l'efecte sobre el consum i sobre la demanda agregada pot danyar greument la nostra economia: "Les rendes del treball estan perdent poder de compra, situació que complica arribar a fi de mes a una infinitat de treballadores i treballadors que estan reduint el consum d'innombrables béns i servicis", ha manifestat.

"El context inflacionista que vivim ens porta a exigir que l'impacte en l'economia no ho paguem només la classe treballadora amb els nostres salaris", assegura García, que ha anunciat mobilitzacions de cara a tensionar al màxim la negociació col·lectiva", informa l'organització sindical en un comunicat.

En el primer quadrimestre de 2022, s'han publicat en l'àmbit valencià cinc convenis col·lectius sectorials que donen cobertura a una mica més de 121.000 persones treballadores i 30 convenis d'empresa que afecten a 4.775. Fins al moment, els increments pactats no aconsegueixen per a cobrir els nivells d'inflació.

"És un fet que la negociació salarial en el context actual no està exempta de dificultat en la major part dels sectors, per exemple en els convenis col·lectius d'estacions de servici, begudes refrescants o el plàstic", ha assenyalat García, que també ha apuntat a les dificultats existents en convenis provincials com els de supermercats de València i Castelló, on el "bloqueig" en matèria salarial i en els grups professionals no permet avançar en la negociació.

RECUPERACIÓ POSTPANDÈMIA

Pel que fa a la conjuntura econòmica, les últimes dades del PIB valencià mostren para CCOO "una clara recuperació després de l'impacte negatiu de la crisi generada per la pandèmia". Ana García ha apuntat que, si bé fins al primer trimestre de 2022 s'observa un creixement del conjunt de les activitats econòmiques, la distribució funcional de la renda ha evolucionat de manera perjudicial per als salaris: la remuneració de les persones assalariades va suposar un 48,39% del PIB en 2020, i un 47,54% en 2021.

D'altra banda, el cost laboral total per persona treballadora i mes en el quart trimestre de 2021 va ser de 2.571,44 a la Comunitat (2.874,61 en el conjunt de l'Estat). Açò suposa un augment del 4,8% en relació al tercer trimestre de 2020, però cal tindre en compte que en el quart trimestre hi ha hagut un menor efecte dels ERTO covid, donant lloc a un increment dels costos laborals, "encara que està molt lluny de la pujada del nivell de preus que s'està donant, la qual cosa mostra el fort impacte sobre la capacitat adquisitiva dels salaris", ha recalcat la dirigent sindical.

El mercat de treball valencià mostra en els últims mesos un comportament favorable, així ho manifesten les dades d'activitat, ocupació i atur. La comparació amb les dades anteriors a la covid revelen una evolució clara: en el primer trimestre de 2022 la taxa d'activitat és del 58,13%, major que abans de la pandèmia (era del 57,53% en el primer trimestre de 2019). Açò va unit a una menor taxa d'atur (12,85%).

"Les dades deixen fora de tot dubte que l'última reforma laboral ha contribuït en general a millorar les condicions laborals", ha defès Ana García. L'"altra cara de la reactivació econòmica és la volta a xifres d'accidents de treball inassumibles, fins al punt que, a data de hui, ja s'han produït en el País Valencià 8 defuncions, amb una mitjana d'edat que no arriba als 42 anys".

L'informe arreplega el balanç de la negociació de plans d'igualtat: entre gener i abril d'enguany s'han negociat 225 a el País Valencià, que afecten a 30.584 treballadors i treballadores. Ana García ha assenyalat que queden encara molts per negociar, ja que la llei ja obliga a tindre'ls a les empreses de més de 50 treballadors i treballadores. Amb l'objectiu de poder arribar a més centres de treball i de donar suport a les estructures sectorials, CCOO PV ha constituït una comissió de coordinació.

ELECCIONS SINDICALS

També s'ha oferit un balanç dels processos d'eleccions sindicals. Segons les dades fins al 31 de maig de 2022 difosos per CCOO, s'han celebrat eleccions sindicals en 7.178 empreses en les quals s'han triat un total de 29.625 delegades i delegats.

D'aquesta representació triada, el 36,9% correspon a CCOO PV, amb 10.936 representants; seguida d'UGT-PV amb el 35,2%, i un diferencial de 494. A molta distància se situa la resta de sindicats: FSIE 3,9%, CSIF 3,6%, USO 3%, Sindicat Independent 2,7%, FETICO 2,2%, CGT 2% o Intersindical Valenciana 1,7%.