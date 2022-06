Mínguez assenyala que el pla d'estiu es basarà en sinergies interdepartamentals per a suplir la falta d'especialistes

Mínguez, en roda de premsa posterior al Consell Interterritorial del SNS celebrat a València, ha explicat sobre aquest tema que el Pla de Vacances i el Pla de Reforços d'Estiu es donarà a conéixer amb "una mica de retard" perquè han hagut de fer front a tres problemes.

Així, ha assenyalat que tots els sanitaris tenen dret a vacances, però que no hi ha en les borses de treball facultatius de reposició, un problema comú a totes les comunitats, i a més cal atendre al "gran desplaçament poblacional, inclòs nacional i internacional, que registra la Comunitat Valenciana.

En eixe sentit, ha incidit que la falta de facultatius a nivell nacional i per açò s'ha hagut de realitzar "un gran esforç" per a gestionar aquests plans des de "la solidaritat interterritorial" i així i tot ha advertit que hi haurà "places que es quedaran vacants".

El qualsevol cas, ha apuntat que l'objectiu és "optimitzar recursos i prioritzar els departaments on estan els ciutadans" -que com Torrevella o Peníscola multipliquen per 10 o per 20 la població a l'estiu- de manera que "s'atendran preferentment les àrees limítrofes amb la costa perquè tinguen els màxims recursos disponibles".

Per la seua banda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assenyalat que el Fons de Garantia Assistencial (FOGA) cobreix en aquests moments l'atenció a desplaçats en Atenció Primària i receptes, però que hi ha problemes de liquidació per a les intervencions hospitalàries.

No obstant açò, ha destacat que la Llei d'Equitat, aprovada ahir en Consells de Ministres, eliminarà aquestes dificultats per a "poder fer-ho com ha de ser" i es revisaran les quanties.