Un taller "inverteix" el flamenc i el connecta amb les danses urbanes a Espai LaGranja

L'experimentat ballarí proposa un espai de diàleg entre les danses urbanes i el flamenc per a reflexionar al costat de persones de diversos registres dins del que ell denomina post hip-hop, avança l'espai.

Les ferramentes del taller estan basades en l'experiència del ballarí, posant especial atenció a fomentar la hibridació de les formes i els sons. Amb aquesta formació per a professionals proposa "una mirada cap a la dansa des del present, per a treballar patrons i seqüències, exercicis per a fomentar la creativitat individual, rutines d'entrenament i improvisació".

Adrián Vega forma part d'alguns dels projectes artístics més estimulants del panorama de la dansa actual. És membre de la veterana companyia de danses urbanes Iron Skulls, amb la qual ha girat extensament per escenaris nacionals i internacionals.

Al seu torn, desenvolupa iniciatives més personals, algunes vinculats al flamenc com a membre del Laboratori d'Investigació del Flamenc de l'Institut del Teatre de Barcelona. Dirigit pel ballador, pedagog i docent Juan Carlos Lérida, aquest laboratori reuneix a creadors de diverses disciplines per a treballar d'una manera col·laborativa i experimentadora el flamenc.

Espai LaGranja acull regularment formacions de creadors convidats com aquest per a mantindre obertes les vies de comunicació amb les manifestacions més avançades de la dansa, recorda Guillermo Arazo com a director artístic del centre.