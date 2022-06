Cinc projectes queden finalistes per a reformar la plaça de l'Ajuntament de València, que mantindrà el pas de l'EMT

Cinc projectes han sigut designats com a finalistes per a la reforma definitiva de la plaça de l'Ajuntament de València en el concurs d'idees convocat per a aquesta remodelació i una vegada conclosa la seua primera fase. Els equips designats han plantejat diferents propostes, amb presència destacada de vegetació i arbrat, que hauran d'incorporar les precisions fetes pel jurat i les idees arreplegades en el procés de participació ciutadana que s'obri ara per a la fase final del concurs.