En el nombre de Rocío, la nueva docuserie de Rocío Carrasco, en la que hablará sobre su madre, ya está trayendo polémicas y aún ni siquiera se ha estrenado. En uno de los avances, Rocío Carrasco habló sobre un testamento secreto de su madre, y eso ha revolucionado a todo el mundo.

Sálvame ha querido hablar con Amador Mohedano, para saber su opinión sobre esta nueva información, y el reportero José Antonio León se ha acercado a la vivienda de Amador para poder hablar con él, llamando a su telefonillo, al que no ha querido contestar.

Durante una de las publicidades del programa, Amador Mohedano ha enviado sendos audios a Pipi Estrada y al propio José Antonio León, muy molesto por la situación. "¿Por un telefonillo voy a contestar yo a esos? ¡Que vengan aquí de una forma formal! Venga, hombre. Un telefonillo... Y todo el mundo riéndose. ¡Iros (sic) a mamar!".

Al rato, Marta López le ha llamado en directo para poder hablar con él. "Ya me han entrevistado muchas veces. Que no me entrevisten más. Yo siempre he hablado con educación y no voy a decir nada más, porque yo ya lo he dicho todo. Yo de momento lo que tenía que decir con respecto a la docuserie ya lo he dicho".