El cardenal Cañizares sobre la LOMLOE: "Pitjor ja no pot ser, degrada i deforma"

València acull la primera trobada de Col·legis Diocesans amb la participació de representants de diferents diòcesis. El fòrum, organitzat per la Comissió Episcopal per a l'Educació i Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola, ha servit per a posar en relleu "la necessitat sobre la resposta urgent a l'emergència educativa i a un nou Pacte per l'Educació", informa l'arquebisbat de València en un comunicat.

En aquesta trobada, Cañizares ha defès la importància dels Col·legis Diocesans com a "alternativa necessària" a Espanya "diferent al que és actualment l'ensenyament oficial, amb tantísimas manques i enfocaments que no són admissibles". Al seu paréixer, els col·legis diocesans com també l'Escola Catòlica són una necessitat urgent a Espanya davant les noves lleis d'Educació com la LOMLOE "que pitjor ja no pot ser" perquè "degrada i deforma".

El cardenal ha elogiat la tasca de la Comissió Episcopal per a l'Educació i Cultura perquè "ha fet un juí esplèndid sobre aspectes de la LOMLOE" i davant ella va assegurar que "és possible canviar, canviarem la societat, i el millor instrument per a canviar-la és l'educació".

"Rependrem les reunions dels col·legis diocesans per a abordar l'emergència educativa i la llibertat d'ensenyament i, no solament centrant-nos en la llibertat de centre, sinó a educar per a la llibertat, per a ser homes verdaderament lliures, escoles on es formen homes lliures, crítics, conscients i creadors", ha agregat.

Per a Cañizares, és un repte "urgentíssim" perquè "hui s'oblida allò fonamental, que és la persona humana: formar persones, no formar coses ni perquè reben coses, sinó formar persones lliures, crítiques, conscients i creadores".

I ha insistit: "El sistema educatiu actual educa per a ser adoctrinats no per a pensar" i quan els alumnes arriben a la universitat són incapaços de pensar. Així, davant les grans preguntes de la vida, davant la mort, no saben reaccionar perquè no tenen el sentit de la vida i això és perquè el sistema educatiu ha fallat, no solament a Espanya sinó en tota Europa. Enfront d'açò, els col·legis diocesans ofereixen eixa alternativa" que dona sentit a la vida i són servici a la nostra societat".

Igualment, destaca el gran treball dels col·legis diocesans, recordant en el cas de la diòcesi de València tres exemples del bon fer, els centres situats a Natzaret, en el Cabanyal i en Marxalenes, on tenen el major nombre de xiquets integrats i això "és un signe d'evangelización".

En la trobada també ha intervingut el president de la Comissió Episcopal per a l'Educació i Cultura i bisbe de Lugo, Alfonso Carrasco.

NOU PACTE EDUCATIU

Ha assegurat que l'Església té un gran repte i una gran responsabilitat en l'Educació i com diu el Papa "és necessari un nou pacte educatiu perquè tenim una emergència educativa". "És necessari estar presents hui en el nostre món", per açò, "els col·legis diocesans són una riquesa gran que té l'Església en les nostres diòcesis".

Igualment, conforme apunta el president de la Comissió Episcopal per a l'Educació, "és necessari iniciar un procés per a veure, poder pensar i dir com entenem nosaltres l'educació i poder oferir-li-la als pares, perquè si no ho sabem amb claredat i no tenim certeses no sabrem aprofitar els espais que ens deixen les lleis". Per açò, "necessitem estar molt més conscients i presents per a poder fer bé nostra tasca".

"Anem per bon camí -va prosseguir- però "és molt important passar de les idees grans i generals als projectes concrets", donar forma a aquesta alternativa que són els col·legis diocesans i compartir-ho entre tots " amb la mateixa generositat amb la qual ens hem trobat a València".