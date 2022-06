Gómez defèn que l'Ajuntament compre part de la ZAL per a crear un parc que s'unisca al de Desembocadura

Gómez ha considerat que aquest és una "aposta valenta" i la "proposta més raonable" que es pot plantejar tenint en compte que no depèn dels tribunals sinó dels polítics. Així mateix, ha assegurat que aquesta mesures es pot adoptar ja, sense haver d'esperar la decisió judicial que s'adopte sobre la ZAL, per a "compensar a tots els veïns de la Punta" que van ser expropiats en el seu moment i als qui encara resideixen en eixe entorn.

La també edil de Desenvolupament i Renovació Urbana s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa en la qual ha donat a conéixer els cinc projectes finalistes del concurs convocat per a la reforma definitiva de la plaça de l'Ajuntament, preguntada pel recurs de cassació presentat per la Generalitat davant el Tribunal Suprem (TS) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anul·la el Pla Especial de la ZAL del port.

"Veiem açò com una oportunitat de perllongar el Jardí del Túria", ha assenyalat, al mateix temps que ha concretat que el seu plantejament és "comprar els terrenys de la ZAL, entre La Punta i la carretera CV-500" per a generar eixa zona verda. Ha comentat que eixe sòl és el que "més afecció té sobre els veïns de la Punta i ha assenyalat que són els terrenys "menys atractius".

"Amb independència que es revertisca o no" la ZAL, en funció de la decisió judicial pendent, "ací ja podem prendre una decisió d'impacte directe que beneficiaria a molts veïns de la Punta" i que possibilitaria crear un espai verd per a "lligar amb el parc de Desembocadura i fer que el Túria desemboque a l'Albufera", ha exposat la vicealcaldesa. "Propose donar una solució hui. Es pot fer des de l'administració, amb independència del que passe amb la resta de terrenys més prop del port", ha assegurat.

Sandra Gómez ha opinat que aquesta és una "aposta valenta" i ha instat a "no esperar al fet que hi haja una decisió judicial" per a engegar-la. "És una decisió política que no depèn de ningú més que de nosaltres mateixos", ha dit en al·lusió als responsables municipals. "És una decisió que podem prendre ja", ha agregat, a més de detallar que la inversió per a adquirir eixos terrenys es faria "des de l'Ajuntament.

"Si volem ser valents i compensar a tots els veïns de la Punta la proposta és comprar" eixos sòls entre aquesta part de la ciutat i la CV-500 "perquè siga un gran parc que connecte amb el de Desembocadura" i que acabe "en l'Albufera" per a "donar així també continuïtat al Jardí del Túria, un dels parcs urbans més grans i potents del món", ha insistit. Ha asseverat que la seua proposta no té conseqüències jurídiques sobre els veïns i que els aporta "més seguretat jurídica".

"OPINIÓ DE COMPROMÍS I PODEM"

La titular de Desenvolupament i Renovació Urbana ha considerat que "revertir el total de la Punta" tindria "repercussió patrimonial i en els expropiats" i ha dit que li agradaria "conéixer l'opinió de Compromís -soci de l'equip de govern a València al costat del PSPV- i de Podem sobre aquest tema". "Què passa amb els expropiats, se'ls retornarà el terreny?", ha preguntat.

Sandra Gómez ha indicat que el seu plantejament representa "una solució de renaturalització", amb "un gran parc". "Seria un gran matalaf verd entre La Punta, la CV-500 i el port. Crec que és la proposta més raonable, la que no depèn de ningú més que de nosaltres mateixos", ha reiterat.

La vicealcaldesa ha afegit que "està ben criticar", però ha subratllat que "el millor és actuar i banyar-se". Ha comentat que "hi ha formacions polítiques interessades a tindre una posició de crítica constant enfront del Govern d'Espanya, de Sánchez o del PSOE" i ha convidat de nou a adquirir el sòl.

"El millor és comprar, no esperar al fet que hi haja una resolució definitiva. "Si hi ha voluntat de revertir i que siga zona verda, comprem ja", ha declarat, a més de convidar a acabar "amb la tensió i comprem eixos terrenys".

"POLÍTICA DE LA BONA"

Després d'açò, ha ressaltat que es pot "ara comprar els terrenys i renaturalizar ja la zona i donar als veïns de la punta una zona verda que esmorteïsca i protegisca". "Podem fer-ho ja. Deixem tant partidisme i fem política de la bona, la que resol els problemes de la gent", ha manifestat.

Gómez no ha volgut quantificar el preu que es podria pagar per eixos sòls i ha indicat que prefereix "ser prudent". Caldrà veure en quant es valoren les dos parcel·les que limiten amb la CV-500 i La Punta, ha exposat.