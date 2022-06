Sus hijos, su marido policía y el teatro: la vida de Pepa Rus más allá de 'Aída' y 'La que se avecina'

Es prácticamente imposible que alguien haya encendido la televisión en algún momento de los últimos 15 años y no la haya visto. No por nada ha trabajado en dos de las series más exitosas de estos tres lustros: primero, como Inmaculada La Macu Colmenero en Aída y, desde 2017, como Clara Gutiérrez Carrascosa en La que se avecina. Dos papeles que sin lugar a dudas le han dado una enorme notoriedad y popularidad a Pepa Rus, la actriz que los interpreta y que, sin embargo, sabe perfectamente que cuando acaba el día de rodaje o termina la función lo que más le apetece es volver a su casa con sus dos hijos y su marido.

Rus, nacida en 1985 en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz, se dio cuenta de que quería ser actriz a los cinco años, en una obra del colegio: Blancanieves. Ella hacía de la villana, la reina y madrastra de la protagonista. Pero eso daba lo mismo. "Ahí me dije: 'Si de esto se puede comer, quiero ser actriz'", confesó recientemente en el espacio Y ahora, qué, dentro de unas jornadas de orientación profesional. Luego se trasladaría a Sevilla para continuar sus estudios de interpretación.

A la intérprete, obviamente, le viene pintiparada aquel proverbio latino: La fortuna favorece a los audaces. "A los dos meses de aterrizar en Madrid pasé el casting para Aída... ¿Cómo no voy a creer en la suerte?", recordaba Rus, que poco después supo que se trataba de uno de esos personaje que podían llegar "a comerte como actor". Por eso es consciente de que el humor ha conseguido salvarla "de todo" porque es "una forma de vida".

Una que ha logrado compartir desde hace ya una docena de años con Sergio, que trabaja como policía municipal en Madrid. Echando cuentas, sí, se conocieron durante el rodaje de la serie de Telecinco que tantas alegrías le ha dado, si bien esta no tuvo nada que ver. Fue en un bar de copas y, para certificar que la ficción protagonizada por Carmen Machi, Pepe Viyuela y Paco León no tuvo nada que ver, asegura: "No me reconoció porque es muy despistado". Eso sí, reconoce que ahora se ha convertido en "su mayor crítico", como explican desde el portal Outdoor.

La pareja ha tenido, ya una vez más que asentados, dos hijos: Lola, que ya tiene tres años, y Diego, que todavía no ha cumplido los dos. Y han aparecido de manera esporádica en las redes sociales, aunque tampoco en demasiadas ocasiones para preservar su intimidad. Y para criarlos siguen una mentalidad futbolística. "Sergio y yo somos como Simeone: 'Partido a partido'. Tenemos un calendario en la nevera y cada semana nos planificamos con lo que haya. Contamos con la ayuda de los abuelos, aunque mi familia esté en Cádiz", ha declarado.

Y es complicado, y más lo fue durante la pandemia, ir desde el sur de España hasta Rivas Vaciamadrid, localidad en la que viven desde hace unos 8 años y a la que se mudaron después de visitar a unos amigos y quedar prendados de la tranquilidad que se respiraba. Al buscar piso descubrieron que por el mismo precio que pagaban en la capital allí conseguían mucho más espacio, algo que les vendría muy bien con los pequeños en los que ya pensaban. "En casa soy Pepa, la actriz se queda fuera", incide la chiclanera.

Ha sido desde allí donde Pepa Rus ha llevado a cabo otros proyectos en su vida, como continuar con su carrera académica compaginando su trabajo en las series y obras de teatro en las que ha participado con el estudio de la carrera de Lengua y Literatura que ha hecho a través de la Universidad a Distancia y para la que solo tenía que asistir a algunos exámenes. Eso dio a pie a una de esas anécdotas que suele contar por ser ajena al mundillo en el que trabaja: en uno de los test coincidió con Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia.

Su relación con Rivas Vaciamadrid es tal que le propuso al ayuntamiento un par de propuestas teatrales para aumentar la oferta cultural y ambas no solo han sido aceptadas sino que han tenido un gran recibimiento: por un lado eran obras de teatro de ambiente familiar y cuentacuentos y, por otra, una suerte de teatro off o de carácter independiente.

Porque si bien es más conocida por sus apariciones televisivas, su gran pasión es el teatro. Y no solo estar sobre las tablas, como ha demostrado cada domingo hasta mediados de abril en el Teatro Lara de Madrid con la obra ¡Viva la Pepa!, sino también como directora: ha sido la responsable de obras como La encrucijá, El curso de tu vida (cuyo éxito hizo que realizasen una gira por España) o Los profesionales, una función que ha realizado dentro de Las noches de la Suite y en la que los espectadores están en una habitación de hotel comiendo mientras sucede la acción, en una "experiencia gastroescénica", como es definida.