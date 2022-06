La gira 'Les Arts Amb Tu' recorrerà la Comunitat amb 29 sessions d'òpera i "major protagonisme" de l'OCV

Els artistes del Centre de Perfeccionament, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) i el camió escenari de 'Les Arts volant' protagonitzen les diferents propostes de 2022, que inclouen huit recitals lírics, huit concerts amb formacions de cambra, cinc concerts simfònics i huit representacions de l'òpera 'El tutor burlat', de Martín i Soler.

Les dos capitals culturals valencianes, Alzira i Aielo de Malferit, juntament amb altres 20 municipis de Castelló, València i Alacant, rebran la visita dels actius artístics del teatre durant els mesos de juny, juliol i setembre dins d'aquesta iniciativa impulsada per les Arts i Cultura de la Generalitat, per a oferir una programació artística vertebradora i de proximitat, accessible a tota la ciutadania.

Com a principal novetat en aquesta edició, segons destaca el director artístic del teatre, Jesús Iglesias Noriega, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, com a formació simfònica, adquireix "un major protagonisme" amb programes dissenyats 'ad-hoc' per a aquest gira i sota els mateixos estàndards artístics que els concerts que compondran la programació de l'Auditori a 'Les Arts és Simfònic'.

"Des del concert de Beethoven, sota la direcció de Javier Perianes a Llíria, que tanca la gira d'actuacions dels mesos de juny i juliol, fins al cicle de concerts que inaugurarà la Temporada 2022- 2023 amb el director musical de les Arts, James Gaffigan a les localitats d'Altea, Torrent i Torrevella, i l'ovetense Pablo González a Alzira, Els Arts realitza la seua aposta més ambiciosa fins avui per oferir una verdadera programació territorialitzada".

CALENDARI D'ACTUACIONS

El calendari d'actuacions comença aquest cap de setmana amb la visita del camió de 'Les Arts volant' a Crevillent el dissabte 18 de juny, dia en el qual també els artistes del Centre de Perfeccionament oferiran un recital líric a l'Eliana.

Aquest mateix mes, les diferents parades de la gira inclouen Aiora (23 de juny), Alzira (23 de juny i 1 de juliol), Aielo de Malferit (25 de juny i 15 de juliol), Sagunt (25 de juny), Sueca (26 de juny) i Vinaròs (30 de juny).

La programació continuarà durant el mes de juliol a Carcaixent (1 de juliol), Xest (1 de juliol), Torrent (3 de juliol), la Vilavella (3 de juliol), Cocentaina (13 de juliol), Benifaió (15 de juliol), Benlloc (16 de juliol), Museros (17 de juliol), Énguera (21 de juliol) i el Pinós (21 de juliol), per a concloure a Llíria (23 i 24 de juliol).

Així mateix, Les Arts acollirà dos funcions de l'òpera 'El tutor burlat' els dies 9 i 10 de juliol dins de la doble jornada de 'Nit a les Arts'.

'Les Arts amb Tu' marcarà també l'inici de l'activitat de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana al mes de setembre.

D'aquesta forma, i dins de l'aposta per una programació deslocalizada, James Gaffigan, director musical dels Arts, inaugurarà la dessetena temporada l'1 de setembre a Altea, amb obres d'Esplá, Mozart i Schumann en el faristol, un programa que repetirà el dia 2 d'eixe mes a Torrent, i el dia 3 a Torrevella.

A més, Pablo González, reconegut com una de les batutes espanyoles amb major projecció, visitarà Alzira amb l'OCV el 10 de setembre, amb peces de Juanjo Colomer, Rodolfo Halffter i Antonín Dvorák, el mateix repertori que dirigirà un dia després en l'Auditori de les Arts en la Jornada de Portes Obertes.