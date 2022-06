Gwyneth Paltrow y Brad Pitt fueron la pareja hollywoodiense por excelencia en los años 90. Tres intensos años de relación que se desarrollaron durante el despunte de ambos actores en la industria cinematográfica.

Actualmente, Gwyneth está casada con el empresario Brad Falchuk desde el año 2018. Previamente la actriz contrajo matrimonio con el vocalista de la banda Coldplay, Chris Martin, enlace de 11 años de duración, tiempo en el que tuvieron dos hijos.

Por otra parte, Brad no tiene pareja tras los nueve años de matrimonio con Angelina Jolie, cuyo final culminó con un tortuoso y polémico divorcio con seis hijos de por medio.

En una entrevista para Goop, empresa de bienestar y estilo de vida impulsada por Gwyneth, los actores se reunieron para rememorar momentos juntos y hacer gala del amor y amistad que ambos se profesan a día de hoy.

Brad mantuvo una excelente relación con el padre de su exnovia, Bruce Paltrow, y fue la actriz quien recordó unas palabras del actor cuando este falleció: "Nunca olvidaré el día en que viniste, cuando estábamos juntos y me dijiste llorando: 'Nunca he sabido lo que quieren decir con ganar un hijo pero es que estás ganando un hijo'. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas, aunque lamentablemente no nos casamos?".

A lo que Brad respondió sobre su relación con Gwyneth: "Bueno, sí, pero todo funciona bien, ¿no?". Tras estas palabras, recordó también a Bruce: "Una de las muchas cosas que amaba de él era que te alentó a tener tu propia voz. Os dejó ser quienes sois, y creo que eso es lo importante de la paternidad, dejar a tus hijos que averigüen quiénes son y lo que quieren. Erais muy libres en vuestras conversaciones".

"Sí, todo funciona. Al final he encontrado al Brad con el que debía casarme, solo me ha llevado 20 años", comentó entre risas Gwyneth haciendo alusión a Brad Falchuk, su actual marido.

Brad se deshizo en elogios a su exnovia y le declaró bastante emocionado: "Y es maravilloso tenerte como amiga ahora. Y te quiero mucho". La actriz por su parte concluyó con un sentido y sincero "te quiero mucho".