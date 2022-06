El cardenal Cañizares sobre la LOMLOE: "Peor ya no puede ser, degrada y deforma"

València acoge el primer encuentro de Colegios Diocesanos con la participación de representantes de diferentes diócesis. El foro, organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, ha servido para poner de relieve "la necesidad sobre la respuesta urgente a la emergencia educativa y a un nuevo Pacto por la Educación", informa el arzobispado de Valencia en un comunicado.

En este encuentro, Cañizares ha defendido la importancia de los Colegios Diocesanos como "alternativa necesaria" en España "distinta a lo que es actualmente la enseñanza oficial, con tantísimas carencias y enfoques que no son admisibles". A su parecer, los colegios diocesanos como también la Escuela Católica son una necesidad urgente en España ante las nuevas leyes de Educación como la LOMLOE "que peor ya no puede ser" porque "degrada y deforma".

El cardenal ha elogiado la labor de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura porque "ha hecho un juicio espléndido sobre aspectos de la LOMLOE" y ante ella aseguró que "es posible cambiar, vamos a cambiar la sociedad, y el mejor instrumento para cambiarla es la educación".

"Vamos a reanudar las reuniones de los colegios diocesanos para abordar la emergencia educativa y la libertad de enseñanza y, no solo centrándonos en la libertad de centro, sino en educar para la libertad, para ser hombres verdaderamente libres, escuelas donde se formen hombres libres, críticos, conscientes y creadores", ha agregado.

Para Cañizares, es este un reto "urgentísimo" porque "hoy se olvida lo fundamental, que es la persona humana: formar personas, no formar cosas ni para que reciban cosas, sino formar personas libres, críticas, conscientes y creadoras".

Y ha insistido: "El sistema educativo actual educa para ser adoctrinados no para pensar" y cuando los alumnos llegan a la universidad son incapaces de pensar. Así, ante las grandes preguntas de la vida, ante la muerte, no saben reaccionar porque no tienen el sentido de la vida y eso es porque el sistema educativo ha fallado, no solo en España sino en toda Europa. Frente a ello, los colegios diocesanos ofrecen esa alternativa" que da sentido a la vida y son servicio a nuestra sociedad".

Igualmente, destaca el gran trabajo de los colegios diocesanos, recordando en el caso de la diócesis de Valencia tres ejemplos del buen hacer, los centros ubicados en Nazaret, en el Cabanyal y en Marxalenes, donde tienen el mayor número de niños integrados y eso "es un signo de evangelización".

En el encuentro también ha intervenido el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y obispo de Lugo, Alfonso Carrasco.

NUEVO PACTO EDUCATIVO

Ha asegurado que la Iglesia tiene un gran reto y una gran responsabilidad en la Educación y como dice el Papa "es necesario un nuevo pacto educativo porque tenemos una emergencia educativa". "Es necesario estar presentes hoy en nuestro mundo", por ello, "los colegios diocesanos son una riqueza grande que tiene la Iglesia en nuestras diócesis".

Igualmente, conforme apunta el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, "es necesario iniciar un proceso para ver, poder pensar y decir cómo entendemos nosotros la educación y poder ofrecérsela a los padres, porque si no lo sabemos con claridad y no tenemos certezas no sabremos aprovechar los espacios que nos dejan las leyes". Por eso, "necesitamos estar mucho más conscientes y presentes para poder hacer bien nuestra tarea".

"Vamos por buen camino -prosiguió- pero "es muy importante pasar de las ideas grandes y generales a los proyectos concretos", dar forma a esta alternativa que son los colegios diocesanos y compartirlo entre todos " con la misma generosidad con la que nos hemos encontrado en Valencia".