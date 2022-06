AECC commemora 50 anys d'investigació contra el càncer amb un recital a Les Arts

Es tracta del tercer concert del cicle commemoratiu dels 50 anys d'investigació en càncer que ha liderat l'entitat, després dels celebrats a Euskadi i Castella i Lleó. Dirigeix el mestre Joel Sandelson, director de brillant trajectòria que explica el premi Herbert von Karajan Young Directors Award del Festival de Salzburg.

El programa està compost per obres de Juan Bautista Cabanilles, Piotr Ilich Chaikovski i Serguéi Rajmáninov i l'actuació del violinista Nemanja Radulovic.

"L'aposta per la investigació ha permès detectar nous tumors de manera més primerenca, trobar nous i millors tractaments i aconseguir augmentar la supervivència cada vegada en més tipus de càncers. Necessitem recordar-ho a tota la societat valenciana i fer una crida per a poder seguir avançant enfront del càncer", recorda Tomás Trénor, president autonòmic d'AECC.

Com a regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, destaca el coliseu com a servici públic solidari i com a referent cultural i musical valencià, amb el que "no podia deixar de sumar-se a aquest aniversari tan important per a conscienciar i per a visibilitzar la necessitat de continuar investigant en una malaltia que ens afecta a totes i tots sense distinció".

"La música és un vehicle ideal solidari per a conscienciar, però també és, juntament amb la investigació científica, un poderós aliat per a proporcionar assossec i tranquil·litat a les persones que pateixen alguna malaltia", apunta el director del Palau de la Música, Vicent Ros.

AECC impulsa la investigació per a millorar les xifres de supervivència d'una malaltia que afecta cada any a 285.530 persones a Espanya, 30.456 a la Comunitat Valenciana. Per a l'any 2030 s'ha fixat l'objectiu, alineat amb l'OMS, d'aconseguir el 70% de supervivència per a tots els tumors. Un repte que requereix de més investigació per a tumors amb supervivències baixes, com el càncer de pàncrees, esòfag o fetge, o estancades com a laringe, estómac o pulmó.

A nivell nacional, l'entitat destina actualment 92 milions d'euros a 525 projectes científics en càncer, dels quals 4,5 milions d'euros corresponen a 43 projectes d'investigació que es desenvolupen en centres de referència a la Comunitat. La junta associada provincial de València és una de les de major inversió: en els últims cinc anys ha assignat 5,6 milions d'euros a noves línies d'investigació davant del càncer.

Al concert assistiran l'alcalde de València, Joan Ribó; la regidora de Cultura, el director del Palau de la Música, el president d'AECC, Ramón Reyes; el president autonòmic i de València de l'entitat i els de Alacant i Castelló, Fermín Crespo i Carlos Ulldemolins. També personalitats de l'àmbit de la investigació oncològica com Deborah J. Burks, directora del Centre d'Investigació Príncep Felipe, o Jaime Font de Mora de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, així com gerents de centres d'investigació com Vicente de Juan (INCLIVA) o Raquel Gálvez (Hospital General de València).

Les entrades per a aquest recital commemoratiu es podran adquirir en les taquilles del Palau dels Arts o en la web del Palau de la Música de València.