Ouigo posarà a la venda el 30 de juny els bitllets del seu AVE a València i Alacant i anunciarà la data d'inici

Segons han explicat fonts del sector ferroviari a Europa Press, la previsió en aquests moments és que l'AVE entre Madrid i València i Alacant d'Ouigo comence a funcionar després de l'estiu, encara que l'empresa podria operar abans si es donen les condicions.

La companyia ha convocat un esmorzar de premsa dijous que ve 30 de juny, -quan obrirà també la venda de bitllets- en el qual la directora general d'Ouigo Espanya, Hélène Valenzuela, i el director comercial i de màrqueting, Federico Pareja, presentaran l'oferta que arribarà a la Comunitat Valenciana i anunciaran la data de començament de les operacions. A partir del 30 de juny s'obri també la venda de bitllets, amb un preu des dels 9 euros.

Els trens d'Ouigo només podrien, en aquests moments, operar des de l'estació de Madrid-Chamartín cap a la Comunitat Valenciana. El motiu, segons detalla la companyia en un comunicat, és que els trens funcionen amb el sistema de seguretat estàndard europeu (ERTMS), però el tram que connecta Atocha amb el corredor que va cap a la Comunitat compta amb el sistema de seguretat històric espanyol (LZB) fins a Torrejón de Velasco, "la qual cosa fa impossible" que els trens puguen circular des de Madrid-Puerta d'Atocha a València i Alacant.

Per a operar en aquest corredor, Ouigo necessita que la infraestructura que s'ha desenvolupat, el túnel que uneix Chamartín amb Porta d'Atocha i compta amb el sistema ERTMS, estiga en funcionament. El túnel està acabat, però actualment s'estan realitzant unes obres en el seu entorn i a més la seua engegada està pendent de l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF).

A més, encara que la companyia ha iniciat la formació de maquinistes en la ruta fins a València, després haurà de formar-los també en aquest tram, així com acabar d'homologar els trens en aquest túnel.

Per tot açò, Ouigo ha explicat que no explica encara amb la data d'entrada en funcionament del túnel, i ha assegurat que està "treballant tot el ràpid que pot" amb Adif, l'AESF i la resta d'actors del sector per a "arribar com més prompte millor fins a València".

"Estem desitjant arribar i poder oferir tots els beneficis que la liberalització porta amb si. Aquests beneficis ja s'estan deixant veure en el corredor entre Madrid i Barcelona, amb baixades de preu de bitllets del 50% de mitjana, nous perfils com a famílies i jóvens en l'alta velocitat, un augment del trànsit de viatgers del 75% o una major descarbonització del transport, entre uns altres", ha indicat la companyia.