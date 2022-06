Mazón: "Puig està nerviós i ha d'aclarir què passa amb Assut i el suposat finançament irregular del PSPV"

Mazón, que ha realitzat aquestes manifestacions a Requena, ha apuntat que, "amb les informacions que es coneixen cada dia" sobre el cas Assut, Puig "ha d'eixir a donar explicacions i aclarir si les seues íntims col·laboracions estan defenent, avalant i sent còmplices de les persones presumptament implicades en el finançament irregular del PSPV". "Ens ho ha d'aclarir perquè estem parlant del seu número dos fins fa poc que és qui defèn a aquesta gent".

"No sabem per què Puig no vol aclarir res i torna al 'i tu més' i si eixe és el nivell que vol traslladar al debat polític. Ha d'explicar què passa amb Azud, què passa amb el suposat finançament irregular del seu partit i què passa amb eixes agendes que estan sent publicades", ha incidit.

"No sabem per què no dona explicacions i per què manté a Mónica Oltra tutelant als menors, aquest és una pregunta que no s'atreveix a contestar", ha afegit.

Carlos Mazón ha agregat que li dóna "molta pena escoltar al president de la Generalitat nerviós, buscant excuses assenyalant a uns altres i eludint qualsevol tipus de responsabilitat com si tot açò no fora amb ell".

Finalment, ha apuntat que, ja que Puig hui estava a Alacant, "podria haver-se referit i fer cas al Síndic de Greuges, exalcalde d'Alacant, que ha obert una investigació per ocultar les llistes d'espera en Sanitat i que ha reconegut diverses vegades que la seua vicepresidenta, Mónica Oltra, ha entorpit la investigació pel que fa als abusos d'una menor".