Más tensión por los JJOO de Invierno: Cataluña pide ya una candidatura única y Aragón dice que "removerá cielo y mar" en contra

Las discrepancias entre los gobiernos de Cataluña y Aragón para cerrar una candidatura única para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 han subido este miércoles un escalón más. La Generalitat ha pedido abiertamente al Comité Olímpico Español (COE) y al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, que valoren la opción de presentar una candidatura catalana "ganadora" a los Juegos, ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo con el Gobierno de Aragón por su "anticatalanismo".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha admitido que las negociaciones para una candidatura conjunta con Aragón están en una situación "complicadísima" y en un "punto de no retorno", pese a los "esfuerzos" y el "trabajo técnico" realizado desde la parte catalana.

La dirigente ha atribuido ese naufragio en las negociaciones a la actitud del gobierno del aragonés Javier Lambán, por haber antepuesto "criterios políticos", plantear propuestas "erráticas" e "incoherentes", hacer "emerger el anticatalanismo" y dedicar "insultos" al presidente del COE, Alejandro Blanco, que "ha llevado a cabo una negociación rigurosa y técnica", ha defendido Vilagrà.

Pero la consellera ha advertido de que no se puede dejar escapar la "oportunidad" de lograr esa candidatura olímpica y, tras recordar que la candidatura aragonesa de Jaca fue descartada anteriormente "en cuatro ocasiones", ha opinado que ahora es el turno del "liderazgo y protagonismo de Cataluña, colaborando con otros estados con los que se puedan complementar pruebas".

En este sentido, ha lanzado un mensaje al COE, pero también al ministro Iceta, recordando que es del PSC. "Creo que él no dejará la oportunidad de tener opciones olímpicas. Si la candidatura con Aragón ha sido imposible, no por culpa de la parte catalana, ahora nos toca abrir una nueva etapa", ha planteado.

"Proponemos que se valore la opción de una candidatura catalana", ha aseverado Vilagrà. "Hace tiempo que estamos preparados, nos hemos ganado la posición porque hemos trabajado de forma seria durante tiempo y no entenderíamos que esta opción no estuviera sobre la mesa".

Ha descartado por ahora postularse a los Juegos del 2034 y ha reafirmado que Cataluña puede optar a los de 2030 "con una candidatura potente, competitiva y ganadora", si bien ha recordado que la decisión recae en la COE, que es quien debería "liderar" esa propuesta ante el Comité Internacional. "Nosotros hemos estado siempre dispuestos a colaborar lo máximo posible", ha insistido.

Aragón apueta por una candidatura conjunta en pie de igualdad

Por su parte, el Gobierno de Aragón considera "inaceptable" una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 exclusivamente catalana y, de suceder, la Comunidad "removerá cielo y mar" e irá "a todos los sitios donde sea posible para denunciar la situación".

Así lo ha advertido la consejera de Presidencia aragonesa, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno preguntada por las declaraciones de la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà.

"Escuchándola da a entender que este proyecto conjunto de país está finiquitado", ha reconocido Mayte Pérez, quien ha advertido no obstante que al Gobierno de Aragón nadie le "ha dicho que no" y que siguen esperando una respuesta del Comité Olímpico Español ante una propuesta que siguen defendiendo porque les parece "justa y equilibrada", que es "generosa" porque deja a la Generalitat que elija entre las diferentes propuestas y "responde al compromiso" adquirido por el organismo y el Gobierno de España.

En este sentido, la consejera de Presidencia ha advertido de que si esta candidatura "se va al traste será por la intransigencia de Cataluña que, nunca, ha aceptado una candidatura en pie de igualdad, como nos comprometimos todos".

La postura de Aragón, ha insistido, es la de presentar una candidatura conjunta en pie de igualdad y ha advertido que, "dentro de este relicario de contradicciones", los comités español e internacional han adelantado que si no hay candidatura conjunta no habrá opción a candidaturas individuales y en el caso de que se presentara sería, a su juicio, "inaceptable" y no respondería al compromiso de una propuesta de conjunto de país.