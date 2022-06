La Generalitat inverteix 15 milions per a concloure l'expropiació dels terrenys de Parc Sagunt II

El responsable d'Hisenda ha mantingut aquest dimecres una reunió de treball amb la presidenta del parc empresarial i secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira, així com amb la directora d'Espais Econòmics, Teresa Ventura, on ha confirmat que divendres que ve el ple del Consell aprovarà un préstec participatiu "que garantisca la liquiditat suficient a l'entitat fins que comence el procés de vendes i, per tant, aconseguisca els ingressos necessaris, a la fi de 2022, permetent que puga seguir desenvolupant les tasques necessàries per a la parcel·lació dels terrenys i l'inici de les obres d'urbanització".

"El nostre objectiu com a administració és impulsar i defendre la necessària col·laboració públic-privada perquè el major projecte d'inversió empresarial de la Comunitat Valenciana, com és la gigafactoria de bateries del grup Volkswagen puga instal·lar-se en Parc Sagunt II com més prompte millor i complint els terminis establits", ha assenyalat Arcadi España.

En concret, aquesta operació de préstec compta amb una dotació total de 30 milions d'euros, dels quals la Generalitat aporta 15 milions d'euros i l'empresa pública Sepides, integrada en la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i propietària de l'altre 50% de participacions d'Espai Econòmics, els 15 milions d'euros restants.

El crèdit es concedeix per un termini de sis anys, amb amortització a final de la vida útil del préstec i amb un tipus d'interés fix del 0,5% i un tipus d'interés variable del 0,5% en cas que Espais Econòmics compte amb beneficis anuals per damunt d'1 milió d'euros.

"Malgrat l'impacte de la guerra d'Ucraïna, de l'impacte econòmic de la pandèmia i de l'important increment dels costos energètics i de preus, la Comunitat Valenciana segueix rebent bones notícies amb la instal·lació a Sagunt d'una inversió que superarà els 3.000 milions d'euros i ens convertirà en referència i clúster del sector de l'automoció sostenible i elèctrica", ha indicat el responsable d'Hisenda després de la seua visita a Parc Sagunt i després de confirmar que "des de la Generalitat seguirem treballant amb agilitat, transparència i eficàcia perquè projectes com el de la gigafactoria es consoliden a la Comunitat".

INICI DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

Tal com ha confirmat Arcadi España, Espais Econòmics Empresarials ha iniciat ja el desenvolupament urbanístic de Parc Sagunt II, amb una superfície bruta de 568 hectàrees. Actualment s'estan desenvolupant els tràmits de gestió urbanística necessaris per a la seua classificació com a sòl urbanitzable amb futur ús industrial i logístic.

Paral·lelament al procés d'urbanització i després de l'aprovació del PERTE del Vehicle Elèctric, es preveu que el Grup Volkswagen comence finals de 2022 les obres de la planta de bateries en ser considerat com a Projecte d'Inversió Estratègica (PEU). Aquesta actuació podria suposar una inversió inicial aproximada de 3.300 milions d'euros, que podria generar fins el 3.000 ocupacions directes i indirectes quan estiga en ple funcionament.