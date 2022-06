CCOO recomana demanar el cessament de les classes si se supera la temperatura màxima permesa als centres educatius

El sindicat reclama a la Conselleria d'Educació instruccions d'actuació per als centres educatius, ja que aquests dies de finals de curs "estan sent difícils de suportar davant les elevades temperatures que es pateixen en moltes aules".

La federació demana "una actuació ràpida de l'administració per a preservar les condicions òptimes tant per a l'alumnat com per al professorat dels centres educatius valencians".

Des de l'organització recalquen, en un comunicat, que algunes localitats poden tindre una situació geogràfica amb millors condicions climatològiques, però "unes altres estan patint unes condicions extremes que fan impossible el desenvolupament normal de les classes en un moment en el qual en curs està pràcticament acabat".

Igualment, hi ha certs centres educatius que estan més preparats, mentre que uns altres "no tenen ni tan sol ombres als patis i el professorat no sap on tindre l'alumnat".

Davant aquesta situació, FE CCOO PV suggereix que es prenga la temperatura de les aules cada hora i, en funció del diagnòstic, la comunitat educativa, coordinada amb les AMPA, sol·licite en el centre el cessament de les activitats lectives si s'arriba a situacions en les quals la temperatura supera el màxim permès de 27 °C i 70% d'humitat relativa.

Aquestes sol·licituds dels AMPA -"imprescindibles per a sol·licitar la restricció de l'horari de classes", subratllen- i els acords de professorat i comunitat educativa "són suficients per a poder parar les classes abans del final de la jornada escolar", segons el parer de CCOO sempre que es donen condicions d'excessiu nivell de temperatura a les aules.

D'altra banda, el sindicat demana a l'administració que done en els centres educatius instruccions amb protocols d'actuació que servisquen per a millorar les condicions de les aules.

"La situació d'emergència climàtica que estem vivint requereix d'una planificació a llarg termini, revisant les instal·lacions educatives actuals i fent inspeccions tècniques periòdiques", sostenen.

MODELS DE GESTIÓ DE L'ENERGIA

Finalment, quant a l'acció educativa, des de la federació considera "imprescindible que la urgència a canviar els nostres models de gestió de l'energia i producció d'energia siga un dels eixos principals i transversals en la programació i accions dels centres".

"Exigim a la Conselleria d'Educació que s'implique en les dos demandes que fa el sindicat: d'una banda, difonent, explicant i animant en els acords en cada cas per a fer front a les altes temperatures quan es donen i, de l'altra, elaborant propostes didàctiques i dinamitzant la implicació en la lluita contra l'amenaça que suposa el canvi climàtic", conclouen.