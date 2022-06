La Gran Fira torna amb la Batalla de Flors i un concert del Diluvi en la plaça de l'Ajuntament de València

La fira tornarà als jardins del Palau de la Música per a celebrar una multitud d'activitats, incloses les preseleccions falleres, a més d'ampliar l'aforament dels Concerts de Vivers i recuperar dos anys després la Batalla de Flors i la Nit de la Punxà. Unes 130 activitats estan organitzades per Cultura Festiva, al costat d'unes 180 impulsades per altres regidories i entitats.

Tornarà tant la cavalcada inaugural (2 de juliol) com la Cercafira de la Gran Nit (dia 23), amb grups d'animació i música que acompanyaran els personatges que identifiquen el macroesdeveniment: els gegants Quiqueta i Nelet i el ratpenat Valentí.

La Batalla de Flors, el diumenge 24 al passeig de l'Albereda, comptarà amb 30 carrosses i nou cotxes de cavalls que estaran tripulats per les falleres preseleccionades, les falleres majors i representants altres festes i entitats culturals. Des d'aquestes carrosses, que compten amb un pressupost de 115.000 euros, es llançaran 1.500.000 unitats de clavells. I també tornarà el Sopar de la Punxà, amb el ball posterior en la vespra de la Batalla, en la Ciutat de l'Artista Faller.

"Enguany sí que tindrem una Gran Fira de València completa", ha celebrat en la presentació el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, arreplega el consistori.

CORREFIRA, GRAN BALL I GRAN NIT

En concret, la Correfira visitarà 16 barris i pobles de València: Aiora, Campanar, Russafa-Malilla, Monteolivet, Patraix, Sant Marcel·lí, Benimaclet, la Creu Coberta, el Cabanyal-Canyamelar, Orriols, Nou Moles, la Creu del Grau, Benimàmet, Arrancapins, Sant Isidre i la Malva-rosa.

S'ampliarà l'escenari per a donar cabuda a més varietat en la programació, incorporant teatre, dansa i actuacions de grups musicals, a més de les habituals sessions de contacontes, mags i monòlegs d'humor. I les funcions seran dobles: una a les 20 hores per a famílies i una altra a les 22 hores per a públic adult.

En els jardins del Palau, els dilluns seran els dies de la música folklòrica i popular, mentre els dimarts swing, soul o rap, els dimecres el protagonisme serà per a la dansa i el ball amb estils com el flamenc, tango o dansa contemporània i els dijous estaran destinats al teatre de companyies valencianes.

També es recuperarà el Gran Ball de la Fira, sessions vespertines per a la gent gran dins de la vocació d'aconseguir tots els públics, mentre la Quina Fira tornarà en dos caps de setmana als parcs de Benicalap (8, 9 i 10 de juliol) i Central (15, 16 i 17) amb actuacions musicals i teatrals i jocs i instal·lacions.

La Gran Nit, el dissabte 23 de juliol, hi haurà dos ubicacions per a gaudir-la, la plaça de Pilar i la de la Mare de Déu, amb una oferta de circ, teatre, música i dansa destinada a públic familiar i adult. Com a novetat, hi haurà un espectacle itinerant a la plaça del Mercat.

I es recuperarà la plaça de l'Ajuntament com a espai per a un concert per a públic jove amb l'actuació de Nerea Sanfe DJ, Tito Pontet i El Diluvi.

RUTA DEL CARMEN

Eixa nit es podrà gaudir de la Ruta de Carme, que portarà la música dels grups i artistes valencians a les places de Ciutat Vella: Le Dancing Pepa a la plaça Redona, La María a la plaça de la Santa Creu, Vienna a la plaça dels Furs, The Dance Crashers a la plaça de Carme i Funkiwi's a la de Nàpols i Sicília.

Paral·lelament, els museus públics (IVAM, Centre del Carme, MuVIM, ETNO, Museu de Prehistòria, Belles arts), la Fundació Bancaixa i els museus municipals Museu d'Història i Casa Museu Benlliure, se sumaran a la Gran Nit ampliant els seus horaris de tancament.

A més, es recuperaran les Nits de Folk per a exhibir música, cant i altres manifestacions de la cultura festiva recuperant l'habitual sarao de la Fira (1 de juliol), la trobada de 'muixerangues' (2 de juliol) amb més de 250 participants pels carrers del centre de València i el 'cant al ras' (10 de juliol, que tindrà un protagonisme de dones, amb cantaores, versadoras i músiques.

Aquesta programació s'inclou dins del Festival Polirítmia, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura (IVC), que de l'1 al 10 oferirà en la plaça de l'Ajuntament una selecció de música d'arrel mediterrània i d'àmbits d'eixa àrea d'influència.

MASCLETÀ A L'ANTIGA

En aquesta edició, la programació pirotècnica apostarà per recuperar i difondre modalitats antigues com la traca correguda inaugural del 2 de juliol, el castell de pals del dia 10 o la mascletà a l'antiga del 16, totes a la plaça de l'Ajuntament.

A aquests espectacles se sumarà una 'mini-mascletà' digital del dia 23 (l'Albereda) i el ja tradicional correfoc de tancament del dia 29 (carrer de les Barques i Marqués de Sotelo a la plaça de l'Ajuntament).

Per la seua banda, els Concerts de Vivers ja presentats inclouen enguany 18 propostes, sis d'elles encapçalades per artistes internacionals, dins d'una oferta paritària i amb un alt percentatge d'intèrprets valencians. Aquestes actuacions començaran el divendres 1 de juliol i s'allargaran fins al diumenge 24. Rigoberta Bandini actuarà els dies 19 i 20 per a atendre la demanda del públic.

En la presentació, el regidor ha destacat l'esforç per a recuperar la festa i impulsar econòmicament els sectors tradicionals i culturals de la ciutat, com per exemple amb 295.000 euros per a les contractacions artístiques.