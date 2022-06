González Pons donarà el pregó del Corpus aquest dijous a València

En la missa participarà la Coral Catedralicia dirigida per Luis Garrido, ha indicat l'Arquebisbat en un comunicat. El programa de festejos de la festivitat del Corpus Christi de la Ciutat de València, organitzats per l'associació d'Amics del Corpus, continuarà el divendres amb el repartiment de Pomells, organitzat per l'Ajuntament.

Com és tradició, una representació d'Amics del Corpus, encapçalada pel president, Francisco Esteve, entregarà adorns florals, anomenats pomells, a autoritats civils, religioses i militars de la ciutat, convidant-los a participar de la festivitat i a engalanar els seus edificis.

També serà instal·lat el divendres al matí el monument de l'Art Floral, a la Plaça de la Verge que representa el Santo Cáliz, que estarà decorat amb flors i romandrà exposat tot el cap de setmana.