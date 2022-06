Maxi Iglesias desvela en 'La noche D' la verdad detrás de su famoso beso en el lago con Úrsula Corberó en 'Física o Química'

La nueva entrega de La noche D, el exitoso programa de TVE presentado por Eva Soriano, se emitió este martes con la mentira como tema principal. Para hablar de ello acudió Maxi Iglesias junto a Norma Duval, La terremoto de Alcorcón, Jandro y Antonio Carmona.

El actor fue uno de los protagonistas al contar una anécdota sobre su paso por Física o química, la icónica serie de adolescentes que triunfó hace ya más de una década. Iglesias recordó uno de los besos más bonitos que protagonizó junto a Úrsula Corberó.

Tras ver el vídeo en el que sucede ese beso, que tuvo lugar en un lago, el actor desveló lo que nadie sabe sobre la escena. Aseguró que fue mucho más complicado de rodar de lo que parece por la situación en la que se encontraban.

"Se iba la luz y teníamos un equipo reducido dando vueltas a nuestro alrededor con una barquita pequeña a motor, para que no hiciera ruido y no saliera ola", desveló. "No hacíamos pie y era muy incómodo. Tendría que ser un beso casto, porque en aquel momento teníamos a todas las asociaciones de padres y alumnos detrás de nosotros", terminó diciendo para dejar a los espectadores boquiabiertos.

El actor quiso contar lo que había detrás del beso principalmente por lo que podría pensar la gente al ver la escena. "Parecía que estábamos haciendo otro tipo de movimiento, un poco de petting en el agua", confesó.