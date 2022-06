El Sónar reúne a The Chemical Brothers, C. Tangana, Nathy Peluso, The Blaze y Arca

El Festival Sónar 2022 vuelve a Barcelona para celebrar su 29 edición. Fira Montjuïc y Fira Gran Via acogen, respectivamente, la programación de día y de noche, que llega cargada de artistas de nivel internacional que son el gran reclamo de una cita que llevaba dos años sin poder celebrarse por la situación pandémica. Durante este fin de semana, el evento recupera su formato habitual ya sin restricciones.

La artista Nathy Peluso, una de las divas musicales de la programación del Festival Sónar 2022. SÓNAR

En la programación del festival destaca la participación de artistas de prestigio internacional como The Chemical Brothers y The Blaze, los cabezas de cartel. Sin embargo, otros talentos consagrados como el madrileño C. Tangana, Nathy Peluso o el catalán Morad también tendrán su espacio en el escenario y a miles de espectadores con ansias de disfrutar de sus respectivos directos.

Espectáculo de los DJ británicos The Chemical Brothers. SÓNAR

Además, este Sónar hace una firme apuesta por los nuevos espectáculos creados para la ocasión de Samantha Hudson, Niño de Elche, el venezolano Arca o la catalana Maria Arnal, entre otros, no exclusivamente adscritos al techno más purista.

Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, el acontecimiento reúne a pesos pesados de la música electrónica, la seña de identidad del Sónar, como The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Jayda G o Helena Hauff, algunos de los artistas más relevantes.

En total, el evento tendrá 117 actuaciones de más de 200 artistas. El congreso paralelo de ciencia, tecnología y creatividad también sobresale de la programación con las más de 60 actividades expositivas y de divulgación dirigidas por científicos como Davide Quayola, Michel André o Liam Young.

The Blaze, uno de los principales reclamos musicales del Festival Sónar 2022. PAUL ROUSTEAU

Conciertos del viernes 17 de junio

The Blaze, a las 02.45 horas en Fira Gran Via; C. Tangana, a las 21.30 horas en Fira Gran Via y Nathy Peluso a las 23.25 horas en Fira Gran Via.

Conciertos del sábado 18 de junio

Maria Arnal y Marcel Bagés, a las 18.30 horas en Fira Gran Via; The Chemical Brothers, a las 22.30 horas en Fira Gran Via; Arca, a las 23.25 horas en Fira Gran Vía y Morad a las 17.50 horas en Fira Montjuïc.

Horarios del Sónar de día y de noche

El Sónar de día se celebra en el recinto de Fira Montjuïc este jueves, el viernes 17 y el sábado 18 de junio entre las 13.00 y la medianoche. Por su parte, el Sónar de noche tiene lugar en Fira Gran Via el viernes 17 de junio entre 20 horas y las 07.30 de la mañana y el sábado 18 entre las 21 horas y las 07.30 de la mañana.

Bienvenido, Stage+D.

Welcome, Stage+D.

Benvingut, Stage+D.



Abierto a todo el público de Sónar de Día.



Open to everyone at Sónar by Day.



Obert a tot el públic de Sónar de Dia.#sonar2022 #sonarfestival pic.twitter.com/j24nldmrzx — Sónar Festival (@SonarFestival) June 16, 2022

El abono completo para todos los días tiene un precio de 200 euros, mientras que el Sónar de día del viernes y sábado vale 35 y la noche del sábado 72 euros.

Toda la información en la página web oficial: sonar.es.