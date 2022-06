La Gonzalo Anaya demana més tutories amb les famílies i més formació i implicació docent davant l'assetjament escolar

Així ho ha indicat Pacheco en la seua compareixença davant la comissió d'estudi sobre l'assetjament escolar de les Corts, on també ha remarcat la necessitat de l'educació en valors cívics i humans, la figura del docent responsable de convivència i l'efectivitat d'elements com la comissió de convivència.

A l'inici de la seua intervenció, Pacheco ha subratllat que l'assetjament escolar pot "marcar per a tota la vida" a un xiquet que ho pateix i ha alertat que pot acabar derivant en suïcidi. De fet, citant estudis de Save The Children, ha indicat que "dos de cada deu adolescents ha tingut un pensament de suïcidi".

Davant açò, ha apuntat a la necessitat d'implantar la salut en els centres, en la forma de la infermeria escolar, psicòlegs i orientadors, que han de constituir un "tot" al costat de famílies i claustre per a detectar els primers senyals d'assetjament. "Si no ho veu un, ho veurà un altre", ha apuntat.

Per a açò, ha apostat perquè els mecanismes de prevenció de l'assetjament en els mitjans són obligatoris en futures normatives i que hagen de donar resultats, per a evitar situacions com les quals, segons ha descrit, es donen ara mateix, en les quals, per exemple, un centre constitueix la seua comissió de convivència però no es reuneix.

Així, ha instat a establir plans de convivència efectius i que es revise la seua efectivitat, i una comissió de convivència en el si del consell escolar "que funcione". Tot açò per a evitar que el sistema "falle" i la víctima acabe autolesionant-se o que la seua família haja de canviar-la de centre.

Pacheco també ha rebutjat l'enduriment de penes als agressors perquè "no funcionen". "Quan ens dediquem a expulsar l'alumne, tornarà i tornarà a recaure", ha alertat, i ha indicat que el treball "ha de ser un altre", però "no punitiu".

També ha reclamat "revisar de manera coherent les prioritats i els temps". "No detectem moltes vegades perquè no estem mirant perquè no tenim temps perquè no tenim temps perquè se'ns menja el currículum, hem d'omplir una barbaritat de papers per qualsevol qüestió perquè no hi ha administratius i les famílies estan sobresaturades", ha assenyalat.