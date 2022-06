El TRAM d'Alacant baixarà els seus preus fins a un 50% a partir d'aquest divendres i oferirà servici 24H en Fogueres

En concret, es reduirà el nombre de tarifes aplicables (una, dos o tres zones) en les quals els bons de deu viatges costaran 8, 12 i 20 euros, respectivament, la qual cosa suposa una baixada de preus de fins al 50% en funció de l'origen i destinació.

Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de mantindre una reunió amb la consellera de Mobilitat, Rebeca Torró, i la directora gerent de Ferrocarrils (FGV), Anaïs Menguzzato, en la qual s'ha presentat el plànol zonal del TRAM.

Puig ha assegurat que la reducció dels preus beneficiarà a tots els usuaris del transport públic, amb l'objectiu de donar suport a les famílies davant l'augment de l'ampliació. En aquesta línia, ha advocat per que l'àmbit públic i el privat realitzen tots els esforços possibles per a contindre els preus, així com per avançar en la descarbonització.

També ha ressaltat el "gran èxit" de la gratuïtat del transport públic de FGV els diumenges, una iniciativa que ha propiciat un increment d'entre el 40 i el 50% del nombre de viatgers.

Juntament amb la baixada de preus, la Generalitat ultima un operatiu especial per a Fogueres 2022, similar al de les anteriors abans de la pandèmia, amb la finalitat de donar servici les 24 hores davant l'elevada demanda de viatgers prevista. En les últimes festes va haver-hi més de 450.000 usuaris en el TRAM.

DE SIS A TRES ZONES

D'altra banda, el plànol del tramvia d'Alacant se simplificarà i passarà de sis a tres úniques zones, que seran més grans i tindran més cobertura, amb la intenció que el seu ús siga més senzill i còmode. Aquestes àrees es correspondran amb les tres comarques per les quals circula el TRAM: l'Alacantí, Marina Baixa i Marina Alta.

Aquesta mesura permet aconseguir una homogeneïtzació dels preus de FGV en les seues explotacions de València i Alacant per a promoure la igualtat. Es preveu beneficiar a 700.000 veïns potencials usuaris del TRAM de 13 localitats, xifra que augmentarà notablement a l'estiu perquè ciutats com Dénia quintupliquen la seua població.

Paral·lelament, la Generalitat ha començat a establir contacte i treballar amb ajuntaments, operadors de transport interurbans i Rodalies per a ampliar la zona TAM i expandir-la al conjunt de l'àrea metropolitana d'Alacant.

MÉS D'UN MILIÓ DE VIATGES EN UN MES

Com a balanç, el TRAM ha superat per primera vegada el milió de desplaçaments en un mes, resultat que no s'aconseguia des d'abans de la pandèmia. Al maig es va registrar un augment del 18% de viatgers en relació amb el mateix mes de 2019.

Durant els diumenges de maig, a Alacant es van desplaçar més de 155.000 persones utilitzant el TRAM. Per a donar resposta a aquest augment de demanda hi ha més circulacions en hores punta, amb control d'aforament en algunes estacions i reforç del personal de seguretat.