La Generalitat destinarà 25,34 milions a ajudes al lloguer en la convocatòria 2022-2023

L'objectiu d'aquestes ajudes, que s'emmarquen en el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, és facilitar l'accés a una vivenda o habitació en lloguer o cessió d'ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes, ha indicat el Govern valencià en un comunicat.

El responsable d'Habitatge ha anunciat que aquesta convocatòria d'ajudes "presenta novetats per a aconseguir que siguen cada vegada més inclusives i amb determinats canvis demandats per diferents col·lectius". Un d'aquests canvis és que, com el Bo Jove, les ajudes estan pensades per a dos anys i no per a només un exercici. És a dir, se subvencionaran els rebuts de lloguer de fins a 24 mensualitats.

Una altra de les novetats és que no se subvencionarà el 50% del rebut a tots els sol·licitants per igual, sense tindre en compte altres variables. Se subvencionarà la meitat del lloguer a persones o unitats de convivència amb ingressos igual o inferiors a 1 Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem). I, progressivament, si es tenen més ingressos, se subvencionarà menys percentatge del lloguer. Amb aquesta nova dinàmica "arribem a més gent abans d'esgotar la línia de pressupost destinada a les ajudes de lloguer".

Aquesta convocatòria també incorpora una demanda del col·lectiu de persones majors i pensionistes. "Tant les persones que viuen soles amb únicament per prestacions públiques com les persones que viuen acompanyades però on tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, se'ls subvencionarà la meitat del lloguer", ha remarcat el vicepresident.

La quantia total màxima de les ajudes per a 2022 i 2023 serà inicialment de 25.339.200 euros, corresponent 9.439.200 euros euros al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la quantitat i 15.900.000 euros a la Generalitat.

En la presentació també han intervingut el secretari autonòmic de Vivenda i Funció Social, Alejandro Aguilar, i la directora general d'Emergència Habitacional, Pura Peris, qui ha explicat els principals requisits per a accedir a aquestes ajudes.

REQUISITS PER A ACCEDIR A LES AJUDES

Es podrà acollir subvenció el lloguer de l'habitatge o habitació que siga la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant i que conste en el contracte d'arrendament.

Entre els requisits necessaris està que la suma total de les rendes anuals de les persones convivientes siguen iguals o inferiors a 3 vegades l'Iprem. Aquest llindar serà de 4 vegades l'Iprem si es tracta d'una família nombrosa general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme i de 5 vegades l'Iprem quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

A més dels casos anteriors, per a accedir a aquestes ajudes també es tindrà en compte la situació de grups d'especial atenció com són, entre uns altres, les persones afectades per procediments de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament; famílies monoparentals amb fills sempre que no existisca pensió compensatòria; dones víctimes de violència de gènere; joves extutelats; persones exconvictes; afectades per situacions catastròfiques; unitats en què totes les persones es troben en situació d'atur i hagen esgotat les prestacions.

Les ajudes es concediran tenint en compte la localitat en què estiga emplaçada la vivenda i podrà anar des dels 420 als 770 euros mensuals per a lloguer i cessió de vivenda i dels 175 als 300 euros per a arrendament o cessió d'habitació. En els supòsits de famílies nombroses o de persones amb discapacitat, el límit màxim és de 900 euros.

La Conselleria concedirà les ajudes fins a esgotar l'import màxim disponible per a la convocatòria, encara que es prioritzaran els sol·licitants pertanyents als grups d'especial atenció.

L'ajuda es concediran pel termini de dos anys o vint-i-quatre mensualitats com a màxim que es correspondran amb les mensualitats reportades durant el període comprès entre l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 o, en tot cas, les que corresponguen a partir de la data de subscripció del contracte.

La sol·licitud es formalitzarà electrònicament mitjançant un formulari disponible en el portal de la Generalitat o de manera presencial en els servicis territorials. El termini de presentació serà d'un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).