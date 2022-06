"Facha, derechoso, españolazo" son algunos de los calificativos que han vertido contra Iker Jiménez en redes sociales, y el presentador de Cuatro, que es un asiduo a internet, es consciente de ellas. Sin embargo, ha querido hacer una reflexión sobre esto en su último programa.

El conductor de Cuarto milenio mostró el caso de un espectro que, supuestamente, aparece en la carretera del puerto de Vitoria, su tierra natal, y se desplazó hasta allí para su formato de misterios, momento en el que sintió enormemente el cariño de sus vecinos.

De hecho, este es uno de los puntos que señaló el pasado domingo en su programa para defenderse de estas críticas, pues si todos esos calificativos fueran reales, no podría volver a su ciudad.

"Existe una gran diferencia entre la percepción que se intenta imponer en las redes sociales y la realidad", declaró en Cuarto milenio. "La experiencia real no tiene nada que ver".

Muy tajante, el presentador defendió que no hay que hacer caso de todo lo que se dice en las redes sociales, pues no tiene por qué ser real: "No hagan mucho caso de lo que dicen". Pero, además, también existe otro efecto secundario de esto, el no querer decir o hacer ciertas cosas por miedo a lo que puedan decir las redes sociales.