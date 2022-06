Ciutat de la Llum albergarà més de 200 produccions i generarà un impacte de 850 milions en cinc anys

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una roda de premsa en el plató principal en la qual ha desgranat les dades de la previsió econòmica que manegen una vegada es reprenga l'activitat audiovisual en els estudis cinematogràfics.

El pròxim 27 de juny es constituirà la comissió tècnica que contactarà amb els "actors fonamentals" i donarà motiu a la creació de l'oficina que coordinarà la tasca de les productores que decidisquen treballar a la Comunitat.

Puig ha remarcat que la reactivació del complex suposa "una gran satisfacció" després d'haver "passat per molts moments" i ha qualificat d'impuls vitamínic l'interés que han mostrat les productores pel nou projecte. "Malgrat haver passat per molts moments, estem ací, estem vius i farem cinema", ha manifestat.

"Estem disposats a ser una peça més en tot el que és una gran operació de revitalització de la indústria audiovisual, que genera vida, esperança, il·lusió i molts altres components a Espanya, com el turístic i l'emocional", ha asseverat, per a recordar que la Generalitat ha aconseguit "alçar" les restriccions de la UE sobre l'ús del complex i l'eliminació del deute.

REFERENT A EUROPA

A partir d'ací, l'objectiu és participar en el 'hub' espanyol dels audiovisuals i convertir la Ciutat de la Llum en "referent audiovisual d'Europa". "L'aval és també el que va succeir", ha dit Puig, qui creu que amb aquest nou impuls "tota la societat valenciana es trau una espina".

També s'ha referit a la possibilitat que va tindre la Generalitat de "malvendre" els estudis fa una dècada i ha ressaltat que el Consell "no es va resignar" davant tal escenari: "Ens rebel·lem, no ens resignem a la situació que se'ns plantejava de malvendre aquests espais, la inversió ha sigut de quasi 470 milions i ens condemnaven a vendre-la a 17 milions sense que es poguera fer cinema".

"No ens resignem davant el que era una situació de tancament i finiquitació, hem tornat a la missió que té la Ciutat de la Llum, un impuls per a fer cinema i un impuls per a la nova economia de la província d'Alacant i de la Comunitat Valenciana", ha afegit.

"GRAN PLATÓ DEL MEDITERRANI"

Ximo Puig ha detallat les dades de l'impacte econòmic de la reactivació de la Ciutat de la Llum per als pròxims cinc anys, amb una inversió de 2,4 milions per a arribar a "eixe gran plató del Mediterrani".

"Ciutat de la Llum generarà un impacte econòmic notable, l'atracció de més de 80 produccions, prop d'1,5 milions de pernoctacions, amb més de 200 produccions, 4.900 llocs de treball, 22.000 contractes de servicis i un impacte a la Comunitat de 850 milions amb pressions moderades i amb projecció de mercat", ha exposat.

Com a consellera d'Innovació i Societat Digital, Josefina Bueno, ha sostingut que és "un punt d'inflexió cap a un futur que és el que havia d'haver sigut" i que la reactivació del complex suposa una "nova marxa , signe d'enriquiment i progrés per al país". "Venim d'una etapa de paràlisi, fruit de la roïna gestió de governs anteriors, i s'ha aconseguit desbloquejar aquests espais, que dona mostra del que som capaços", ha agregat.

Bueno ha assenyalat que el sector audiovisual té un pes important a Espanya i que aquest dimecres és un dia de "rellançar un gran projecte, que també és la conseqüència d'aquest esforç que la Generalitat ha fet des del 2015 amb el primer Botànic: Es tracta d'una etapa fructífera que iniciem ja".