UGT porta a la Comissió Europea l'OPE d'estabilitat de la Generalitat "per excloure almenys 1.000 places"

En l'escrit de denúncia per infracció del Dret de la Unió Europea, el sindicat adverteix que aquesta OPE extraordinària podria vulnerar tant la llei 20/21 de mesures per a reduir la temporalitat com a legislació europea.

La denúncia té el seu fonament en què el decret donarà sustentació a una Oferta d'ocupació pública extraordinària de 3.088 places oferides per al torn lliure (759 per a promoció interna), però no inclourà unes altres que, sobre la base de la llei estatal sobre temporalitat, deurien també eixir a oferta.

L'omissió es produeix, segons argumenta el sector de l'Autonòmiques d'UGT Serveis Públics del País Valencià, principalment en tres àmbits.

D'una banda, s'ha deixat de convocar els llocs coberts de manera temporal mitjançant el procediment de millora d'ocupació. El sindicat calcula que almenys hi ha 1.000 llocs vacants en aquestes circumstàncies que haurien d'haver sigut oferits.

D'altra banda, es denuncia que s'ha omès de la convocatòria els llocs vacants ocupats per personal funcionari interí nomenats en programes que tenen una continuïtat en el temps, com és el cas de Recuperem o Reincorpora.

Finalment, el sindicat troba a faltar la convocatòria de places vacants de caràcter estructural i ocupats per personal interí que no estan arreplegades en la relació de llocs de treball.

El sindicat denuncia davant la Comissió Europea la "falta de transparència" de la conselleria que no ha respost els requeriments d'informació sobre les places existents. "Aquesta falta de transparència i ocultació vulnera igualment els principis rectors de la negociació reconeguts en la Carta Social Europea i en el Tractat de la Unió", ha dit.