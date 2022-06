Puig confia que les mascletaes d'Estels es facen "de la millor manera" i amb respecte al patrimoni

"Crec que és possible, però no em correspon dir-ho a mi, sinó als tècnics", ha declarat Puig en una visita a Alacant després que el Jutjat del Contenciós Administratiu 1 de la ciutat acordara que no procedeix suspendre el tret en considerar que no hi ha risc de danys en la font d'Estels, Bé de Rellevància Local.

Després de recalcar el compromís del govern valencià amb les Fogueres, el president ha defès que aquestes festes tinguen lloc "de la millor manera, respectant els monuments i les tradicions", alguna cosa que al seu juí és compatible.

Ha recordat que l'Ajuntament d'Alacant va iniciar un procés per a establir les mesures de protecció necessàries, garantint tant el tret de les mascletaes com el respecte als béns culturals. "Cal buscar les fórmules perquè siga així", ha asseverat.

Dit açò, el també líder del PSPV ha insistit que és una decisió del govern local (PP-Cs) i en què la seua voluntat és no generar "enfrontaments en coses que són de tots".

TRAM 24 HORES

Al marge de les mascletaes, la consellera de Mobilitat, Rebeca Torró, ha confirmat que hi haurà un reforç del TRAM durant Fogueres amb servici durant les 24 hores i un augment de freqüències igual que en Falles en Metrovalencia, amb l'objectiu de "donar servici a tots els alacantins".