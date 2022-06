Puig confía en que las 'mascletaes' de Luceros se hagan "de la mejor manera" y con respeto al patrimonio

"Creo que es posible, pero no me corresponde decirlo a mí, sino a los técnicos", ha declarado Puig en una visita a Alicante después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de la ciudad acordara que no procede suspender el disparo al considerar que no hay riesgo de daños en la fuente de Luceros, Bien de Relevancia Local.

Tras recalcar el compromiso del gobierno valenciano con las Fogueres, el 'president' ha defendido que estas fiestas tengan lugar "de la mejor manera, respetando los monumentos y las tradiciones", algo que a su juicio es compatible.

Ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante inició un proceso para establecer las medidas de protección necesarias, garantizando tanto el disparo de las 'mascletaes' como el respeto a los bienes culturales. "Hay que buscar las fórmulas para que sea así", ha aseverado.

Dicho esto, el también líder del PSPV ha insistido en que es una decisión del gobierno local (PP-Cs) y en que su voluntad es no generar "enfrentamientos en cosas que son de todos".

TRAM 24 HORAS

Al margen de las 'mascletaes', la consellera de Movilidad, Rebeca Torró, ha confirmado que habrá un refuerzo del TRAM durante Fogueres con servicio durante las 24 horas y un aumento de frecuencias al igual que en Fallas en Metrovalencia, con el objetivo de "dar servicio a todos los alicantinos".