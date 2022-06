Un jutge cita dos alts càrrecs de la Generalitat després d'una querella d'Advocats Cristians per "promoure" el 'chemsex'

En un acte datat el 13 de juny i distribuït aquest dimecres per l'associació, el jutge, una vegada rebuda la fiança de 150 euros de l'entitat querellant, admet a tràmit la querella i la té com a personada en la causa.

Així mateix, cita als querellats -el director de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Damián Martí i a la directora de Salut Pública de la Generalitat, Ofelia Gimeno- per a prestar declaració amb assistència dels seus advocats el pròxim dia 13 de setembre a les 11.00 i a les 11.30 hores, detalla l'associació.

La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians va interposar la querella en considerar que la campanya de l'institut públic promociona el chemsex -pràctica consistent a usar drogues per a activitats sexuals- en les seues xarxes socials i "finançar una aplicació de contactes per a realitzar aquesta pràctica".

La presidenta de l'entitat, Polonia Castellanos, assegura, en un comunicat, que "és necessari començar a dirimir responsabilitats". Conductes i fets tan greus han de ser sancionats i condemnats", diu.

"El comportament de la Generalitat Valenciana amb els menors és molt greu, i així ho demostra la petició d'imputació de Mónica Oltra per part de la Fiscalia. No obstant açò, ningú li posa fre a aquestes conductes que compten amb la complicitat tàcita per part de Ximo Puig", conclou.