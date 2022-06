La Generalitat destaca el compromís de Renfe de reactivar "aquesta mateixa setmana" els bitllets d'AVE Alacant-Madrid

Així ha valorat Torró, a preguntes dels periodistes a Alacant al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, la paralització de la venda d'aquests bitllets en plena temporada alta, la qual cosa ha despertat crítiques dels usuaris, del sector turístic i de polítics madrilenys i de l'oposició.

"La setmana passada vam parlar amb el Ministeri i Renfe i el propi president ens va confirmar que aquesta mateixa setmana estarien disponibles els bitllets; faltava l'autorització de l'agència de seguretat estatal", ha explicat la consellera socialista, per a traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania.

En la mateixa línia, Puig ha subratllat "amb total claredat" que la Generalitat ha apostat en tot moment per que els AVE d'Alacant a la capital tinguen "la millor qualitat", igual que els que ixen des de Castelló i des de València.

"El que no permetrem en cap cas és que es prenguen decisions sense tindre en compte l'impacte social i econòmic que tenen", ha advertit el també líder del PSPV, per a assegurar que van demanar a Adif i a Renfe "que siguen conscients que és una línia clau i de les més importants d'AVE a Espanya, no només per a la Comunitat Valenciana".

Aquest passat dimarts, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) ja va assegurar que la presidenta d'Adif, Mª Luisa Domínguez, li havia garantit que confirmarà aquesta setmana la programació de trens que connecten Alacant amb Atocha i Chamartín i recuperarà la venda de bitllets.

Fonts d'Adif van mostrar el seu compromís amb posar una solució a la planificació i programació de trens perquè es puga desbloquejar la venda de bitllets, mentre des de Renfe van remarcar que "no s'ha suspès" sinó que estan "a l'espera que s'establisquen les noves marxes de circulació que permeten restablir la venda a partir de l'1 de juliol". A més, van insistir que és un procediment normal en "tothom" i en què, una vegada que estiguen determinades les noves marxes, seguiran els procediments habituals per a la venda de bitllets a través de tots els seus canals.