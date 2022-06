Puig insisteix sobre Oltra en què s'actuarà en funció del que la justícia decidisca "a cada moment"

"Quant a la justícia: en funció del que decidisca la justícia s'actuarà com hem fet sempre", ha reiterat sobre l'exigència del PPCV que aparte a la també coportaveu de Compromís com a vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives després que Fiscalia constatara l'existència d'un pla d'Oltra per a ocultar i desacreditar els abusos.

Puig (PSPV), a preguntes dels periodistes a Alacant, ha replicat "fins a quan (Carlos) Mazón -president del PP valencià- no prendrà cap decisió respecte a les persones que en aquests moments estan imputades en el seu partit".

Ha assegurat que el que ell pensa "simplement" és que la postura de la Generalitat és "favorable a un desenvolupament dels fets en funció del que la Justícia vaja adoptant a cada moment", a més de defendre que els socialistes han assumit responsabilitats "molt abans que cap altre partit".

"Ací a Alacant desgraciadament ho hem vist, perquè es va haver de produir un canvi en l'alcaldia que ha propiciat aquesta situació de govern", ha recordat, i ha insistit que "les coses cal fer-les de la millor manera possible i sabent que la Comunitat Valenciana ha superat durant aquests anys una hipoteca reputacional molt gran".

De fet, el president ha posat l'accent que la Comunitat és de les regions espanyoles que "més ha augmentat la seua credibilitat i gobernanza i així ho han testificat els estaments europeus". "Eixe és el camí: fer les coses d'acord a l'interés general", ha abundat.