Natzaret Unit agraeix els recursos contra l'anul·lació de la ZAL i exigeix que s'engegue com més prompte millor

"La ZAL està feta i volem que s'engegue com més prompte millor per a generar ocupació, que és el que més necessita el barri", defèn en un comunicat sobre la decisió de l'Advocacia de la Generalitat de presentar davant el Suprem un recurs de cassació contra l'anul·lació de la ZAL després que el TSJCV estimara el recurs presentat per l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i anul·lara la resolució anterior de 2018 que disposava aprovar definitivament el Pla Especial.

Natzaret Unit recorda que la setmana passada va sol·licitar una reunió urgent amb la vicealcaldesa i regidora d'Urbanisme, la socialista Sandra Gómez, per a demanar-li que "elimine la seua idea de convertir la ZAL en una zona verda". "A Natzaret ja no queda ni un agricultor i tenim un 48% d'atur, tres vegades més que la mitjana de València capital", adverteix.

Per contra, al seu juí, la proposta que ha de fer la vicealcaldesa és agilitzar l'engegada de la ZAL, per la qual cosa pretén mostrar-li en la reunió unes dades de l'Ajuntament que arrepleguen que quasi el 50% dels veïns del barri estan a l'atur: "Volem dir-li que el que han de fer els polítics són propostes per a crear ocupació i com més prompte millor, perquè si no el barri es quedarà buit i cada vegada més pobre".

I és que, segons les xifres de Natzaret Unit, la ZAL crearà 2.000 ocupacions, la qual cosa suposa que "si fora tan gran com el polígon Parc Sagunt II serien quasi els mateixos llocs que els que crearà Volkswagen" en la futura gigafactoria de bateries.

"L'ocupació ha de ser una prioritat per als polítics -insisteix-, sobretot per a un barri amb tants problemes per als joves de trobar treball com el nostre. L'esperança per als nostres joves, i per al futur del barri, és que tinguen ací el costat un lloc on poder treballar".

L'entitat urgeix així a la titular d'Urbanisme al fet que "si vol fer alguna cosa pel barri per a les pròximes eleccions, que no s'opose al projecte de la ZAL i que ho agilitze i puguen instal·lar-se ja les empreses per a contractar gent de Natzaret i de la zona marítima".

"Dels 4.350 veïns del barri hi ha 3.020 actius en edat de treballar. I ací hi ha 1.375 aturats i altres cent jóvens que busquen la seua primera ocupació. També es veu en el document que no hi ha ni una persona que treballe en l'agricultura ni en la ramaderia ni en la pesca", apunta.

Natzaret Unit, formada per 500 famílies associades com una entitat social que treballa per al barri, busca així evitar que la ZAL s'embosse perquè "ja està construïda i s'han invertit allí més de 130 milions d'euros". "Lamentem que no tots els partits polítics siguen responsables amb els diners públics i amb el problema de l'atur, postil·la.