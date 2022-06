Detingut per estafar 2.340 euros a un veí de Bétera mitjançant la tècnica del 'smishing'

Els fets es remunten al mes de desembre, quan un veí de la població va denunciar, en les dependències de la Guàrdia Civil, que havia sigut víctima d'una estafa en el seu compte bancari per un import de 2.340 euros.

El ciutadà, dies abans de realitzar-se la transferència de diners, va rebre un missatge en el seu telèfon mòbil, que suposadament remetia el seu banc, en el qual se li indicava que havia de realitzar unes modificacions per al funcionament de la seua banca online i havia de fer clic en un enllaç per a la seua correcta realització.

Una vegada dins, se li requeria introduir les seues dades i claus personals d'accés, obtenint així l'autor, mitjançant 'smishing', les dades necessàries per a operar des de la banca online del perjudicat.

Està tècnica va facilitar al detingut la realització d'una transferència per valor de 2.340 euros a un tercer compte controlat per l'autor d'aquests fets.

La Guàrdia Civil de València va detectar com la totalitat de l'efectiu sostret s'invertia en una plataforma d'inversió de criptomonedas, aconseguint així el blanqueig de l'efectiu fins a la seua total extracció.

Els agents, mitjançant les dades facilitades per l'entitat financera i per la plataforma d'inversions, van aconseguir obtindre la identitat del titular d'aquest compte. L'autor, un home de 47 anys d'edat i de nacionalitat espanyola, va ser detingut el passat mes d'abril a Madrid.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Llíria.

CIBERDELINQÜÈNCIA

El robatori de credencials és una tècnica de ciberdelinquüència que utilitza el frau i l'engany per a manipular a les seues víctimes guanyant-se la seua confiança i fer que revelen informació personal confidencial, essencial per a accedir als seus comptes o dades bancàries amb la finalitat d'extraure l'efectiu dels seus comptes bancaris.

La Guàrdia Civil avisa que existeixen entramats criminals que fent-se passar per exemple per l'Agència Tributària o entitats bancàries sol·liciten, a través de plataformes de missatges SMS, missatgeria instantània, xarxes socials o correus electrònics, dades personals i claus dels usuaris.

El ganxo per a enganxar a possibles víctimes és la confusió, la pressa, i la necessitat de mantindre eixe servici, simulant ser la verdadera entitat de la qual l'enganyat és client, per a fer-los arribar una incidència, un reajustament o la necessitat d'una confirmació en el seu compte bancari; oferint-los la possibilitat de solucionar el problema ràpida i eficaçment de forma telemàtica, sent la seua única i verdadera intenció l'obtenció de les seues dades personals i credencials personals per a l'obtenció d'un benefici normalment econòmic.