Identificat un conductor que circulava amb un tot terreny a 181 km/h en un tram de 90 en la N-332

Els fets es van produir el diumenge 5 de juny, sobre les 17.00 hores, quan un equip radar de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil va detectar a un vehicle tot terreny amb excés de velocitat circulant a 181 km/h, en la carretera N-322, a l'altura del quilòmetre 450, amb direcció a Albacete.

El conductor va ser parat i identificat pels agents de trànsit. Era un home de 35 anys que viatjava sol per la via convencional interurbana en la qual el límit de velocitat màxima permesa és de 90 km/h, per la qual cosa sobrepassava àmpliament els límits establits. De fet, duplicava la velocitat permesa.

El tram de via en el qual estava instal·lat el cinemómetro mancava de senyalització específica de límit de velocitat, per la qual cosa a falta de la mateixa regeix la velocitat genèrica establida per a vies convencionals.

El Codi Penal estableix que sobrepassar en 80 km/h la velocitat màxima permesa en vies interurbanes és constitutiu de delicte contra la seguretat vial, per la qual cosa el conductor està sent investigat com a presumpte autor del fet punible, recorda l'Institut Armat.