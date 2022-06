Charlie Sheen, sobre que su hija Sami, de 18 años, se haya abierto OnlyFans: "Esto no ocurrió bajo mi techo"

Sami Sheen cumplía la mayoría de edad el pasado 9 de marzo. Y, como hija del nuevo milenio, era una joven muy dada a las redes sociales, ya fuera Instagram o TikTok, donde tiene entre 60 y 80 mil seguidores. Además, claro, se aprovechaba de ser hija de dos celebrities tan conocidas como Charlie Sheen y Denise Richards. Sin embargo, una vez ha cumplido los 18 años ha decidido abrir una nueva cuenta: esta vez, en OnlyFans.

Sami ha estado viviendo, en el último año sobre todo, una etapa convulsa en el ámbito familiar. En septiembre del año pasado se mudaba a casa de su padre tras confesar que la vida con su madre estaba siendo "un infierno" y que estar en esa "casa abusiva" le había provocado tal depresión que había abandonado los estudios y que se odiaba por no comer ni dormir.

Hasta hace dos semanas, cuando se ha decidido a regresar a la casa de la actriz y modelo porque su padre no le permite "actuar con libertad", momento que ha aprovechado para entrar en la plataforma de contenido para adultos. Un movimiento que no le ha sentado nada bien a Charlie Sheen, que ha reaccionado a la idea de que su hija esté en OnlyFans.

"Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Pero esto no ocurrió bajo mi techo", ha recalcado el intérprete de Dos hombres y medio o Hot Shots!. "Yo no lo apruebo, pero como tampoco puedo evitarlo, le he insistido en que se mantuviera refinada, elegante, sin perder la creatividad y sin sacrificar su integridad", ha añadido en una entrevista con US Weekly.

Por ahora apenas tiene, afirman medios norteamericanos, un par de imágenes en la red social y un precio por suscripción de unos 25 dólares. Denise Richards, su madre, ha querido por último responder a Charlie sin mencionarlo y atendiendo a la edad de su hija para ser libre.

"Sami tiene 18 años y para tomar esta decisión no se ha basado en la casa en la que vive. Todo lo más que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su propio juicio, pero ella toma sus propias decisiones", ha puntualizado Richards.