El calor del verano anticipado ha colocado a los ventiladores en el top ventas de la sección hogar en Amazon

El verano no ha llegado oficialmente todavía a España, pero las altas temperaturas ya se han instalado en todos los rincones de la península y, de momento, no hay previsión de que desciendan. La masa de aire cálido sigue avanzando por el país y se intensificará de cara al fin de semana, dejando récord de temperaturas en varias zonas de España. Y es que, un aire muy cálido va a llegar desde el norte de África y podría hacer que los españoles suframos la primera ola de calor del año.

Así que, no es de extrañar que el top de ventas en la sección de hogar de Amazon sean los ventiladores, desde el modelo de la marca Obergozo hasta los de Cecotec. Las altas temperaturas del verano adelantado los han colocado como los best seller de la sección y solo los iguala los filtros de agua Brita. Pero, no es de extrañar, por ejemplo, el modelo superventas de Obergonzo cuesta ahora menos de 26 euros y es muy potente. Tiene más de 7.830 opiniones que lo avalan y es el mejor en cuanto a relación calidad-precio.

El mejor por su relación calidad-precio. Amazon

Pero, no es el único modelo, en lo más alto de la lista arrasan también en el ecommerce dos de la firma española Cecotec. El del segundo puesto alcanza casi las 1.000 opiniones y contiene temporizador. Y, en tercer lugar, otro de la marca con un mecanismo ¡muy silencioso!, para las siestas de verano.

Por su parte, los recambios de la jarra Brita son imprescindibles en muchos hogares, por eso, siguen siendo de los productos de Hogar y Cocina más vendidos del catálogo de Amazon, a pesar de la revolución de los ventiladores. ¿Quieres averiguar por qué tienen más de 28.720 valoraciones y casi cinco estrellas doradas? Estos filtros, compatibles con todas las jarras Brita, ayudan a reducir las sustancias que alteran el sabor y el olor del agua, como el cloro y la cal, lo que nos permite beber directamente del agua del grifo sin tener que recurrir a soluciones embotelladas. Lo consigue gracias a su MicroFlow Technology que incluye partículas de carbón activas que también contribuye a reducir metales como el plomo y el cobre. Con todo ello, conseguimos un agua limpia.

Estos filtros son compatibles con casi todos los modelos de Brita. Amazon

