Cómo protegerte del sol con un toldo de menos de 23 euros que no requiere obras para su instalación

Las altas temperaturas de este verano anticipado que estamos viviendo en España y la posibilidad de sufrir la primera ola de calor de 2022 han disparado la venta de ventiladores y aires acondicionados, pero, también de toldos para el jardín. Y es que, poseer uno adecuado en la terraza o jardín de nuestro hogar nos ayuda a disfrutar más de este espacio exterior (que cuando hace demasiado calor ni pisamos) y a proteger a nuestros seres queridos del calor, los rayos ultravioletas e, incluso, si eliges bien, hasta de la lluvia.

Pero, por falta de tiempo, calor o problemas de dinero, muchas veces evitamos colocar un toldo en nuestra terraza o jardín. Con Amazon estos problemas pueden terminarse hoy, ya que ha rebajado un toldo muy fácil de instalar, para que no tengas excusa (no requiere de obra), y económico, ya que no te costará más de 23 euros. La vela de este toldo es de alta densidad, por lo que es, incluso, impermeable.

Protección contra los rayos de sol ultravioleta dañinos. Amazon

Instalación fácil

La vela de parasol Love Story es la elección perfecta para las vacaciones de verano. Para protegerse de los posibles efectos a largo plazo del sol y proteger a tus hijos, flores y coches de la exposición directa al sol.

Coloca este toldo a tu gusto. Amazon

Su instalación es muy fácil y en solo cuatro pasos:

-Primer paso: extender la vela de sombra en el lugar dónde quieras instalar el toldo para determinar los puntos de fijación adecuados.

-Segundo paso: verificar los anclajes de fijación y la marca también recomienda instalar el toldo con una inclinación de 20 o 40 grados, dependiendo de cada situación, para maximizar el drenaje. El lado cosido debe apuntar hacia el suelo para evitar la acumulación de agua.

-Tercer paso: fijar el toldo con las cuerdas incluidas en el pack.

-Cuarto y último paso: tensar correctamente las velas de sombra.

