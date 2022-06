Kiko Rivera declara la guerra a su hermano Fran: "No quiere a nadie, se cree superior al resto del mundo"

Kiko Rivera, en guerra total con su hermano Fran. A raíz de las declaraciones cruzadas sobre las madres de cada uno -el torero aseguró que "a las personas malas es normal que les pasen cosas malas", refiriéndose a Isabel Pantoja, mientras que el Dj contestó que su madre, Carmina Ordónez, "no era ejemplo de nada"-, los hermanos han roto cualquier tipo de relación.

Además, el Dj se despacha a gusto este miércoles en la revista Lecturas, que le da su portada con declaraciones que no dejan lugar a las dudas respecto al sentimiento hacia su familiar. "Fran no quiere a nadie", es el titular de la publicación. "Mi relación con él es nula. Mi hermano no me importa un carajo, no quiero saber nada de él. No tengo culpa de los malestares que ha tenido con mi madre, pero los he sufrido. Le ha dado igual que sea su hermano. El que no quiere nada es él", dice, rotundo, el Dj.

Según él, Fran "se cree superior al resto del mundo". Eso sí, Kiko no ve en estas incendiarias declaraciones una guerra contra su hermano, en la que no quiere entrar por su otro hermano, Cayetano. "Con él experimento lo que es tener un hermano mayor. Es mi hermano favorito", dice Kiko.

En cuanto a las consecuencias de esta ruptura, señala a su sobrina Cayetana. "La adoro, pero esto va a suponer un problema. A mis sobrinos pequeños no los conozco".

Sobre la relación entre los hermanos, hijos de Carmina Ordóñez y Paquirri, asegura: "Fran solo mira por él, le da igual si Cayetano lo pasa mal. Ha habido movidas entre ellos. Lo sé porque quedo a menudo con Cayetano y de Fran no hablamos".

En cuanto a su otra hermana, Isa Pantoja, dice: "Me arrepiento de haberle pegado una bofetada. Siento haber contado lo de su intento de suicidio".

En cuanto a la relación con ella, nada ha cambiado. "Le pedí disculpas, la llamé varias veces. No recibí respuesta. No quiere arreglar las cosas, no me conviene".

En cuanto a Isabel Pantoja, su madre, asegura: "Nadie tiene ni idea de lo que tiene, porque no lo sabe ni ella. No va al médico". Eso sí, dice que si tuviera depresión, no la habrían dejado viajar fuera del país para la gira americana.