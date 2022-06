Una inoportuna pregunta de Aníbal hace fracasar su cita con Virginia en 'First dates'

Hay preguntas que no se deben de hacer en una primera cita, y menos en televisión. Pero Aníbal no lo tuvo en cuenta en su cena junto a Virginia este martes en First dates.

El madrileño fue el primero en llegar y le contó a Carlos Sobera que llevaba solo unos siete meses: "Soy romántico al principio, para engañar un poquito. Busco a una chica que no hace falta que sea graciosa, pero sí guapa y que me ría las gracias".

La toledana no dudó en promocionar los productos de su pueblo, Velada, en el programa de Cuatro: "Tenemos las mejores sandías, invito a todo el mundo a que vaya a verlas y se las coma. Son las mejores de España".

También comentó que "en el amor busco a un chico, no importa que sea feo, mientras me haga reír...". Aníbal se mostró muy contento al verla: "Viene sin sostén, algo que está ahora de moda".

Aníbal y Virginia, en 'First dates'. MEDIASET

En la cena charlaron de sus estudios y profesiones, pero la joven le dijo que no tenía ni idea de lo que era el Big Data: "Para unos años está bien"; afirmó Aníbal.

Pero lo que descolocó por completo a Virgina fue cuando el madrileño le preguntó si bebía mucho cuando salía de fiesta: "Un poco, no te voy a engañar", contestó la joven.

"¿Tomas drogas cuando sales?", añadió el comensal. La toledana, sorprendida, le contestó que no: "¿Me ve cara de yonqui o de Proyecto Hombre? ¿Qué tipo de imagen le he dado?", se preguntó.

Virginia, en 'First dates'. MEDIASET

Aníbal admitió que él suele hacer esa pregunta a todo el mundo, siendo las respuestas cada cual más curiosa. Pero esas cuestiones no le estaban gustando mucho a Virginia, anticipando el final de la cita.

El madrileño no quiso tener una segunda cita porque "estamos en momentos de vida diferentes. Ella está estudiando, yo ya me saqué la carrera. Yo estoy buscando una mujer para tener hijos ya, pero Virginia está en el momento de las mascotas".

Tras escucharle, la toledana le respondió: "Tengo un perro y bien orgullosa que estoy. Le quiero a mi hijo". Y añadió que no quería volver a quedar porque "somos dos personas muy diferentes", concluyó.