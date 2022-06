Sebastián Yatra, en 'El hormiguero': "Vi el tortazo de Will Smith en los Oscar sentado al lado de Beyoncé"

El invitado de este martes en El hormiguero fue Sebastián Yatra, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, TV, y su gira, Dharma Tour.

Pero Pablo Motos quiso que el invitado le contara lo que vivió en la última gala de los Oscar, donde el colombiano fue uno de los artistas que cantó en el evento.

Además, tuvo la oportunidad de ver en primera persona todo el incidente sucedido entre Will Smith y Chris Rock, donde contó con una compañía muy especial.

"Fui tres días antes para ensayar y vi que me iba a sentar en las primeras filas. Me daba miedo dar positivo por covid antes de cantar en los Oscar. Imagnaros, me muero, es una vez en la vida", reconoció el cantante.

También comentó que, por el coronavirus, le cambiaron de sitio en la gala y que, tras actuar, "lloré mucho después de ese momento porque sentí que representé a toda la gente que habla español y a mi país".

Sebastián Yatra, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Nada más bajarme del escenario me abracé a Will Smith y le entregué un montón de energía e igual reaccionó de otra forma por eso", bromeó el colombiano. "También abracé a Javier Bardem y Penélope Cruz antes de ir a mi asiento", añadió.

Y, para su sorpresa, cuando llegó al lugar donde se sentaba con su madre descubrió que a su lado estaban Beyoncé y Jay-Z: "Les saludé y menos mal que ella llevaba guantes, porque me estaban sudando las manos", afirmó Yatra.

"Él me dijo que le gustaba mucho mi traje, yo también le dije que me encantaba el suyo, aunque no era verdad. Vivimos con ellos la cachetada de Will Smith a Chris Rock", recordó.

El artista comentó que "fue impresionante cuando vi la reacción de Beyoncé. Me vi a mí ahí sentado y solo pensé en que tenía que venir a El hormiguero para contarlo".