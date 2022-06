Naix el primer certamen internacional de curtmetratges per a promoure els ODS entre estudiants d'educació superior

20M EP

El primer certamen internacional de curtmetratges per a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) entre estudiants d'educació superior, tant universitaris com no universitaris, ha arrancat la seua convocatòria impulsat per la Universitat Politècnica de València (UPV).