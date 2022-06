Una alumna del IES Jordi de Sant Jordi de València, premiada a Polònia en el Concurs d'Idees 'Enhance Girls in STEM'

El seu projecte guanyador són les ulleres STEG (Smart Technological Environmental Glasses) per a facilitar la mobilitat de persones amb dificultats de visió, informa el centre educatiu en un comunicat.

Al mes d'abril dos alumnes de Batxillerat de l'institut valencià, Maigualida Benítez Rondón i Saleha Ramzan Kousar, es van animar a idear i presentar els seus projectes d'innovació en la primera fase del concurs d'idees Enhance Girls in STEM, organitzat per la Universitat Politècnica de València i el consorci d'universitats europees Enhance Alliance.

El repte d'aquesta primera fase del concurs era plantejar un problema local i una possible solució utilitzant Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Van preparar un video en anglés per a presentar les seues propostes.

Tant Maigualida com Saleha van passar a la segona fase del concurs i van guanyar un viatge a Varsòvia, del 5 al 9 de juny, per a participar en la conferència internacional Women in Tech Summit, una reunió de més de 8.000 participants d'un centenar de països.

Durant el més de maig van elaborar els seus models de projecte per a presentar-los a Varsòvia. Maigualida va maquetar les ulleres STEG amb cristalls d'energia renovable, material reciclable i connexió bluetooth.

Saleha va dissenyar una pàgina web i app cridades 'Study With Me' per a facilitar ajuda a alumnat desmotivat: una solució tecnològica per a un problema social.

L'objectiu principal del concurs és fomentar la participació de les dones en els estudis STEM i la iniciativa promou l'enginyeria responsable, combinant els temes d'enginyeria tradicionals amb qüestions socials i mediambientals, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.