Ribó diu que el recurs de la ZAL és un "error que perllonga un problema" i demana "tornar a la casella inicial"

Així mateix, ha demanat que es reconega que "la ZAL va ser un mal plantejament", que s'accepte "la realitat" i que s'aposte per reconvertir aquest sòl "en un espai verd o en una zona d'horta com demanen els veïns". D'aquesta manera, ha instat a "tornar a la casella inicial".

El primer edil i membre de Compromís s'ha pronunciat d'aquesta manera després que la Conselleria de Política Territorial donara a conéixer aquest dilluns la decisió de l'administració autonòmica de presentar recurs de cassació davant el TS contra l'anul·lació del Pla Especial de la ZAL.

"És un error. Crec que és perllongar sine die un problema que reiteradament la justícia ha dit el que ha dit", ha manifestat Joan Ribó respecte al recurs.

Després d'açò, ha assenyalat que, "d'una vegada per sempre, la gent ha de reconéixer que es va equivocar" i que "la ZAL va ser un mal plantejament". "En aquests moments, des d'un punt de vista mediambiental, no té solució pel camí que es vol plantejar", ha agregat.

El responsable municipal ha assegurat que "d'una vegada per sempre s'ha d'acceptar la realitat", segons ha dit, "que la ZAL ha de reconvertir-se o en un espai verd o en una zona d'horta com demanen els veïns".

"Hem de tornar a la casella inicial", ha plantejat Ribó, al mateix temps que ha reiterat que no fer-ho "és perllongar en el temps" aquesta qüestió "i perllongar l'agonia d'un problema".

"Ja fa massa anys que estem veient que la ZAL no té solució com s'ha plantejat", ha afegit l'alcalde. Ha exposat que és necessari "acceptar que en el seu moment no es van fer bé les coses" i que "no estaven ben plantejades". "Acceptem açò i comencem a treballar en una altra direcció", ha reclamat.

"NO CAL AL COSTAT"

Joan Ribó ha assegurat que "el port necessita zones logístiques", però ha precisat que "no fa falta que estiguen al costat" del recinte portuari.

En aquesta línia, ha declarat que "és possible fer-ho d'una altra manera" i ha asseverat que "s'ha plantejat moltes vegades que es pot i deu fer d'una altra manera". "Crec que d'una vegada per sempre s'ha d'acceptar aquesta situació", ha insistit el primer edil.