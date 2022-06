Un jutjat condemna a una falsa podòloga que exercia a Torrevella (Alacant), segons l'ICOPCV

La dona s'anunciava en xarxes socials com podòloga i especialista en peus diabètic i berrugues a la planta del peu malgrat mancar del corresponent títol de Podologia. Al costat d'açò, el seu centre situat a Torrevella ens disposava de l'autorització sanitària d'activitat assistencial de Podologia que s'exigeix per a aquest tipus de pràctiques, recalca l'organització col·legial en un comunicat.

"Quan des del Col·legi de Podòlegs vam veure l'anunci, contactem amb ella per a avisar que estava incorrent en un cas d'intrusisme professional si no tenia el títol de Podologia. Ella ens va indicar que no feia Podologia i va eliminar l'anunci. Per desgràcia, aquesta pràctica és molt comuna tant en esteticistes que intenten extralimitar-se de les seues funcions com en persones estrangeres que desconeixen les titulacions que es requereixen en el nostre país per a exercir en determinades professions, com és el cas de la nostra branca sanitària", afirma la vicepresidenta de l'ICOPCV, Maite García.

La denúncia va ser duta a terme per l'ICOPCV que des de fa anys treballa "contínuament per a eradicar aquest problema que afecta a la professió i posa en perill la salut de la població".

Aquesta és la segona condemna per intrusisme en la Podologia a la Comunitat Valenciana en 2022. La primera és la corresponent al propietari d'un centre de reparació de calçat de València que anunciava realitzava diagnòstic dels peus i plantilles personalitzades sense disposar del títol universitari de Podologia.

Des del Col·legi s'ha insistit en la importància que siga la pròpia Conselleria de Sanitat la que "col·labore i perseguisca aquestes pràctiques fraudulentes que poden suposar greus conseqüències per als pacients i, per descomptat, suposa un greuge per a tots els professionals de la Podologia".

Finalment, l'ICOPCV destaca perquè les persones que ho necessiten puguen cerciorar-se que es posa en mans d'un professional qualificat i és imprescindible comprovar que aquest disposa de nombre de col·legiat.